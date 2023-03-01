شاهد.. أمطار الخير تتساقط بغزارة على شرق الطائف

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مع أجواء شديدة البرودة، هطلت أمطار غزيرة على السر شرق محافظة الطائف بمنطقة مكة المكرمة.

وأظهر مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف تساقطت الأمطار الغزيرة على شرق محافظة الطائف، أدت غزارتها إلى جريان السيول والأودية.

أمطار على المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض

في الوقت نفسه، توقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض نواحي الحريق وحوطة بني تميم ووداي الدواسر والأفلاج.

أمطار وسيول في 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

وأشار في تقريره إلى أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، والقصيم، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.