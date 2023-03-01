“إف بي آي” تكشف مصدر فيروس كورونا

تواصل – وكالات:

تأكيدًا لتقييم سابقا أجرته وكالة الاستخبارات الداخلية الأمريكية، قال مدير مكتب التحقيقات الاتحادي (إف بي آي)، كريستوفر راي، إن انتشار فيروس كورونا “على الأرجح” نشأ من تسرب مختبري في الصين.

وقال راي في مقابلة مع فضائية “فوكس نيوز” الأمريكية نشرت مساء الثلاثاء: “لقد قيم مكتب التحقيقات الاتحادي لبعض الوقت الآن أن أصول الجائحة هي على الأرجح حادث مختبري محتمل في ووهان”، حيث ظهر الفيروس لأول مرة في عام 2019.

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تسرب محتمل من مختبر تديره الحكومة الصينية

وأضاف إن الوكالة الأمريكية افترضت أن “تسربًا محتملاً من مختبر تديره الحكومة الصينية” مسؤول عن تفشي الفيروس العالمي “الذي أودى بحياة ملايين الأمريكيين”.

وأشار إلى أن التحقيقات لا تزال جارية، مؤكد أنه غير قادر حاليًا على مشاركة “الكثير من التفاصيل السرية”.

وتابع راي: “سأدلي فقط بملاحظة مفادها أن الحكومة الصينية، كما يبدو لي، تبذل قصارى جهدها لمحاولة إحباط العمل هنا والتعتيم عليه”،

وأضاف: “هذا مؤسف للجميع، بما في ذلك حكومة الولايات المتحدة والشركاء الأجانب المقربون”.

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تقييم وزارة الطاقة الأمريكية

وتقول صحيفة “وول ستريت جورنال”، إن وزارة الطاقة الأمريكية قد غيرت تقييمها لأصل الفيروس وتفترض الآن أن حادثًا مختبريًا محتملاً يمكن أن يكون مسؤولاً، ولكن فقط بدرجة “منخفضة” من اليقين.

غير أن الصين ترفض هذه المزاعم، وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية في بكين ماو نينج إن التحقيقات في أصل الفيروس مسألة علمية ويجب “عدم تسييسها”.