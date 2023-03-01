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النفط يواصل الصعود.. وبرنت عند 84 دولارا للبرميل
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النفط يواصل الصعود.. وبرنت عند 84 دولارا للبرميل

النفط يواصل الصعود.. وبرنت عند 84 دولارا للبرميل

النفط يواصل الصعود.. وبرنت عند 84 دولارا للبرميل
٠٢:٥٩:٤٤ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

حقق النفط مكاسب جديدة في الجلسة الثانية، اليوم الأربعاء، بعدما عززت قفزة قوية للتصنيع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم، توقعات الطلب العالمي على الوقود.

ارتفاع خام برنت

وارتفع سعر خام برنت 45 سنتا أو 0.5 بالمئة إلى 83.90 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:10 بتوقيت جرينتش. كما زاد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 49 سنتا أو 0.6 بالمئة إلى 77.54 دولار.

وأظهر المؤشر الرئيسي أن نشاط التصنيع في الصين توسع بأسرع وتيرة في أكثر من عقد في فبراير ، مما عزز الآمال بأنه من الممكن أن يعوض التعافي في البلاد التباطؤ العالمي ويرفع الطلب على النفط.

أسعار النفط أمس

وأمس، سجلت أسعار النفط ارتفاعا جديدا في التعاملات الآسيوية مدعومة بالآمال في أن يؤدي انتعاش اقتصادي قوي في الصين إلى زيادة الطلب على الوقود.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أبريل بمقدار  39 سنتا إلى 82.84 دولار للبرميل بحلول الساعة 0718 بتوقيت غرينتش، كما صعدت العقود الأكثر نشاطا لشهر مايو 63 سنتا إلى 82.67 دولار للبرميل.

كما ارتفعت أيضا العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 61 سنتا إلى 76.29 دولار للبرميل.

خسائر شهرية لـ “برنت”

وسجل خام برنت خسائر شهرية بنحو 2.2 بالمئة كما سجل خام غرب تكساس الوسيط خسائر شهرية أيضا بحوالي 3.8 بالمئة ومن المرجح أن يصل لأدنى مستوى له في أربعة شهور.

في الوقت نفسه، قال محللون في جيه.بي مورغان في مذكرة للعملاء “الانتعاش الاقتصادي في الصين سيرفع طلبها على السلع وسيحقق النفط أكبر مكاسب”.

وأبقى محللو النفط في جيه.بي مورغان على متوسط توقعاتهم للعقود الآجلة لخام برنت لعام 2023 عند 90 دولارا للبرميل.

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الكلمات الدلالية:
أسعار النفط المملكة النفط برنت خام برنت

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