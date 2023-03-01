9أيام أم 5 أيام؟.. جدل مستمر حول إجازة نهاية الفصل الدراسي الثاني

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مع نهاية دوام غدًا الخميس، اليوم الأخير من امتحانات الفصل الدراسي الثاني، يحصل الطلبة على إجازة رسمية لمده 10 أيام.

وتستمر الإجازة حتى بداية الفصل الدراسي الثالث يوم 20 من شهر شعبان الموافق 12 من شهر مارس.

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عدد أيام الإجازة

وأثارت عدد أيام الإجازة جدلاً بين رواد وسائل التواصل الاجتماعي، إذ يقول البعض إنها 9 أيام، بينما هناك من يقول إنها 5 أيام فقط.

وكتب مغردودن أن أيام الإجازة ٩ أيام أربعة أيام، منها إجازة نهاية أسبوع، ليكون الناتج النهائي للإجازة خمسة أيام.

وأوضحوا أن الإجازة ٥ أيام عمل فقط (الأحد-الاثنين-الثلاثاء-الأربعاء-الخميس) و إجازة نهاية الأسبوع (الجمعة و السبت) لكل موظفين الدولة وليست للطلاب فقط.

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الفصل الدراسي الثالث

ويبدأ الفصل الدراسي الثالث يوم 20 شعبان القادم، ويستمر على حسب توزيع الفصول في جدول التقويم في الرابع من ذي الحجة، وهو الفصل الأخير للدراسة بالمملكة.

ويتخلل الفصل الدراسي الثالث، إجازة عيد الفطر المبارك التي ستبدأ من يوم 22 رمضان وتستمر حتى يوم ٥ شوال، يعود بعدها الطلاب للدوام الثالث حتى نهاية الفصل في انتهاء الأسبوع الثالث عشر، حيث يقوم الطلاب بأداء الاختبارات النهائية.