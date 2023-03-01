إحصائية صادمة بإنجلترا: وفاة مريض كل 23 دقيقة بسبب الانتظار بالمستشفيات

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كشفت إحصائية رسمية أن انجلترا تشهد وفاة مريض كل 23 دقيقة، بسبب قوائم الانتظار الطويلة في أقسام الطوارئ بالمستشفيات.

وتوفي 23،003 أشخاص خلال عام 2022 بعد قضاء ما لا يقل عن 12 ساعة في انتظار الرعاية أو الحصول على السرير، وفقا لصحيفة الغارديان البريطانية.

وأوضحت أن هذا الرقم يعادل تقريبًا واحدًا كل 23 دقيقة، و63 شخصا كل يوم، و442 في الأسبوع، و1917 كل شهر.

أرقام صادمة

وقالت الكلية إن النتائج التي توصلت إليها، رغم أنها “صادمة”، فإنها لم تكن “مفاجئة” وتعكس حقيقة أن أقسام الطوارئ غالبًا ما تكون مكتظة وغير قادرة على العثور على سرير للمرضى في المستشفى.

أصحاب النوم الخفيف

في سياق متصل: “إذا كان نومك خفيفًا فأنت معرض لخطر الإصابة بالعديد من الأمراض، مثل السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية، وفقًا للخبراء في مؤسسة “سليب فاونديشين”.

وأكد طبيب الغدد الصماء الدكتور أنيس رحمان أن النوم السيء مرتبط بمرض السكري من النوع 2 وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأوعية الدموية.

وأصحاب النوم الخفيف يشعرون بأقل الاضطرابات أثناء النوم، مثل تغيير وضعية النوم لشريكهم، أو الضوضاء في الخارج، أو الضوء في الردهة.

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