توضيح مهم من “حساب المواطن” بشأن الدعم لزوجة السجين

تواصل – فريق التحرير:

كشف “حساب المواطن” عن مصير الدعم المقم لزوجة السجين بعد الإفراج عن زوجها.

وأضافت “خدمة المستفيدين”، ردًا على استفسار حول ما إذا كان سينقطع دعم “حساب المواطن” عن زوجة السجين: “بإمكانه (الزوج) التسجيل من خلال الرابط: ⁦http://ca.gov.sa⁩ عن طريق ( تسجيل جديد، تفاصيل الطلب ، تعبئة البيانات وتقديم الطلب)، وبإمكانكم الاستفادة من الدعم كتابع لدى رب الاسرة،نسعد بخدمتك”.

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كيفية حصول زوجة السجين على الدعم

أما فيما يتعلق بحصول زوجة السجين على الدعم، فـأوضح حساب المواطن في رد سابق، على تحقيق مجموعة من الشروط:

– لا بد من الزوجة تقديم مستند يثبت حالة السجين من المديرية العامة للسجون

-التقدم بطلب الاستفادة من حساب المواطن لتعول أسرتها الفقيرة لحين خروج رب الأسرة من السجن، وهي إحدى الخدمات التي يقدمها حساب المواطن.

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كيفية تسجيل زوجة السجين في حساب المواطن؟

يجب على زوجة السجين التسجيل في حساب المواطن، وذلك عبر الدخول على موقع الحساب على الإنترنت ثم اتباع الخطوات التالية:

-اختيار قائمة الخدمات الإلكترونية

-الدخول على قائمة بيانات عامة

-اختيار خيار متزوج

-يتم اختيار سؤال هل عائل الأسرة مسجون، والإجابة بنعم

-يتم إضافة الوثائق والمستندات المطلوبة ومنها وثيقة تثبت حالة السجين

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أية مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.