رئيس جمعية “الادخار” يوضح أفضل الممارسات لترشيد الإنفاق خلال شهر رمضان (فيديو)

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يوافق موعد صرف راتب شهر مارس المقبل، الأسبوع الأول من شهر رمضان، وهو ما يعني الانتظار لمدة لاتقل عن سبعة أيام حتى يتم صرفه.

وكذا الأمر بالنسبة للشهر الذي يليه (إبريل)، الذي سيوافق صرفه 7 من شوال، أي بعد أسبوع من عيد الفطر المبارك بإذن الله.

وقد يمثل الأمر معضلة لكثير من الناس الذين يتطلب منهم توفيق أوضاعهم، لتفادي أي هزات قد يتعرضون لها.

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ترشيد الإنفاق خلال رمضان وأيام العيد

وقدم رئيس جمعية الادخار، سليمان الزبن، أفضل الممارسات لترشيد الإنفاق خلال شهر رمضان وأيام العيد.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج “يا هلا” المذاع على فضائية “روتانا خليجية”، أن الشكاوى تقترن براتب شوال لحدوث فجوة بينه وبين راتب شهر رمضان وارتفاع معدل القروض والاستهلاك والمشكلات الاجتماعية المترتبة على ذلك.

وأوضج أن الأسر تختلف بشأن الادخار، لظروف الاحتياجات والالتزامات المالية والقروض المطلوبة منها، بالإضافة إلى الالتزامات الشهرية، مشيرًا إلى أهمية تقنين احتياجات ومصروفات شهر رمضان، وتجنب الترف.

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الشراء من منافذ الجملة

وحث على ضرورة الشراء من منافذ جملة وحسن التعامل مع العروض المقدمة بتحديد الاحتياجات المراد شراؤها، وعدم شراء كميات أكثر من الحاجة نتيجة التأثر بجاذبية العروض، وتجنب شراء أغراض لا حاجة للمشتري بها.

وأوضح رئيس جمعية الادخار، أن الشراء بالجملة يتطلب تنظيم ذلك بالاشتراك بين مجموعة من المشترين للحصول على سعر الجملة؛ لأنه يكون أقل، مع عدم الشراء ليلة العيد والشراء الاقتصادي المرتبط بالاحتياج فقط.

إلى ذلك، نصحت جمعية الادخار بعدم الانجراف خلف العروض التي تنطلق هذه الفترة استباقًا لشهر رمضان المبارك؛ إذ أن ذلك سيجعل الذين يعتمدون على رواتبهم فقط في وضع حرج.

ووفقًا للتقويم، فإن صرف الراتب القادم سيكون بعد دخول شهر رمضان المبارك بستة أيام؛ وبناء على ذلك نصحت الجمعية بأن يتم شراء نصف متطلبات المنزل لشهر رمضان هذه الأيام من أسواق الجملة.