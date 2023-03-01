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الرئيس التركي: تأثر 14 مليون مواطن وانهيار 30 ألف منزل بسبب الزلزال
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الرئيس التركي: تأثر 14 مليون مواطن وانهيار 30 ألف منزل بسبب الزلزال

الرئيس التركي: تأثر 14 مليون مواطن وانهيار 30 ألف منزل بسبب الزلزال

الرئيس التركي: تأثر 14 مليون مواطن وانهيار 30 ألف منزل بسبب الزلزال
٠١:٣٦:٢٥ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن ما لا يقل عن 14 مليون شخص تأثروا مباشرة بالزلازل.

أكثر من 90 دولة أرسلت مساعدات

وأوضح في تصريحات له، اليوم الأربعاء، أن أكثر من 90 دولة أرسلت مساعدات خلال كارثة الزلزال، مؤكدًا أن جهود البحث والإنقاذ أدت دورًا في تقليل الخسائر البشرية جراء الزلازل.

وأضاف أن المنطقة تمر بعاصفة من الزلازل وعلينا أن نتحضر لها، وأن هناك دمارًا كبيرًا في الولايات التركية التي ضربها الزلزال، مشيرًا إلى أن زلزال السادس من فبراير كان مدمرًا وأثر على منطقة مساحتها 500 كم جنوبي تركيا.

عدد المباني المنهارة تجاوز ثلاثين ألفًا

وكشف أردوغان أن عدد المباني المنهارة جراء الزلزال تجاوز ثلاثين ألفًا، وأن أكثر من نصف مليون مواطن تركي قدموا مساعدات في عمليات الإنقاذ، لافتًا إلى أن انتخابات الرئاسة والبرلمان ستجرى في 14 مايو المقبل والبعض يحاول استغلال كارثة الزلزال لأغراض سياسية.

عدد قتلى زلزال تركيا يتخطى 52 ألفًا

في الوقت نفسه، كشفت إدارة الكوارث والطوارئ التركية، أن عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا ارتفع إلى 52. 348 قتيلاً.

45 ألف قتيل في تركيا

وأوضحت أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 45 ألفًا و89 حالة، مبينة أن الزلزال أسفر عن وفاة 45 ألفًا و89 شخصًا في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية وإيلازيغ.

إجلاء نحو مليوني شخص

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة والمغادرين بإمكاناتهم الخاصة إلى ولايات أخرى بلغ مليونًا و971 ألفًا و589.

هزة أرضية جديدة تضرب هاتاي

وقبل ساعة، أعلن معهد الزلازل التركي، أنه سجل منذ قليل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة هاتاي جنوبي البلاد.

11 ألف هزة ارتدادية

وأكد أنه تم تسجيل 11 ألفًا و20 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش فجر 6 من فبراير الماضي.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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