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3 أنواع لجهاز كاشف “الدخان”.. و4 مميزات لا غنى عنها
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3 أنواع لجهاز كاشف “الدخان”.. و4 مميزات لا غنى عنها

3 أنواع لجهاز كاشف “الدخان”.. و4 مميزات لا غنى عنها

3 أنواع لجهاز كاشف “الدخان”.. و4 مميزات لا غنى عنها
٠١:٢٧:١٧ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

نشر المركز الوطني للأرصاد “إنفوجرافًا” يوضح مميزات كاشف الدخان، لافتًا إلى أن الجهاز يحد من مخاطر الإصابة بالحريق.

3 أنواع

وأوضح أن “الجهاز” يستخدم في الأساس لاكتشاف الحريق في بدايته وهو 3 أنواع:

1- اكتشاف الدخان.

2- كاشف للحرارة.

3- كاشف للهب.

وأضاف أن الجهاز يساعد على ما يلي:

1- التنبيه بوجود حريق في المبنى.

2- تسهيل اكتشاف مكان الحريق.

3- يساعد على سرعة مكافحة الحريق.

4- إصدار أصوات مرتفعة توقظ النائم.

شبكات أجهزة الاستشعار 

في سياق متصل، توصل باحثو جامعة الملك عبدالله إلى أن شبكات أجهزة الاستشعار الأرضية المقترنة بطائرات دون طيار بإمكانها منح رجال الإطفاء ميزة عند مكافحة حرائق الغابات.

وأوضح الباحثون أنه أصبح بالإمكان تقليل الوقت المستغرق لاكتشاف حريق هائل، مما يمنحهم فرصة أفضل لاحتواء الحريق قبل خروجه عن السيطرة.

تجدر الاشارة إلى أن علماء الجامعة كانوا قد استخدموا بداية هذا النهج في مراقبة مستويات الماء والمغذيات في الحقول الزراعية ورصد الحياة البرية، وكان التحدي الذي واجهوه يكمن في حساب النهج الأكثر كفاءة لتجميع البيانات لتقليل وقت المهمة إلى الحد الأدنى مع تعظيم الإنتاجية إلى الحد الأقصى.

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية أخبار السعودية الآن السعودية المركز الوطني للأرصاد كاشف الدخان

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