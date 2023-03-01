رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات للعمل في الرياض

تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – مساعد أول تطبيقات المؤسسة.

2 – محلل – استشاري.

3 – معاون – استشاري.

4 – الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.

5 – مدير / رئيس – استشارات.

6 – مدير العلاقات الرئيسي – الشراكات الإستراتيجية.

7 – مشارك – أسواق الكربون.

8 – الزميل الأول – تنظيم قطاع الكهرباء.

9 – قيادة تنسيق العمليات.

10 – زميل – الرقمنة والأمن السيبراني.

11 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

اقرأ أيضًا:

شركة أرامكو روان للحفر تعلن عن وظائف بعدة تخصصات

وظائف شاغرة بالمجموعة الوطنية للنقل البحري.. التفاصيل ورابط التقديم

أمانة الرياض تعلن عن وظائف بالمرتبة السابعة حتى التاسعة عبر جدارات

رابط التقديم.. “وقاية” توفر وظائف شاغرة لحملة مختلف المؤهلات

;مسك” تعلن عن وظائف تعليمية شاغرة في عدة تخصصات.. التفاصيل ورابط التقديم