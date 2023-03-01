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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات للعمل في الرياض
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رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات للعمل في الرياض

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات للعمل في الرياض

رابط التقديم.. وظائف شاغرة بمركز الملك عبدالله للدراسات للعمل في الرياض
٠١:١٧:٠٨ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية “كابسارك”، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل  في الرياض، وذلك وفقًا للتفاصيل التالية:

* المسميات الوظيفية

1 – مساعد أول تطبيقات المؤسسة.

2 – محلل – استشاري.

3 – معاون – استشاري.

4 – الزميل الثاني – الاقتصاد الكلي.

5 – مدير / رئيس – استشارات.

6 – مدير العلاقات الرئيسي – الشراكات الإستراتيجية.

7 – مشارك – أسواق الكربون.

8 – الزميل الأول – تنظيم قطاع الكهرباء.

9 – قيادة تنسيق العمليات.

10 – زميل – الرقمنة والأمن السيبراني.

11 – والمزيد …

* طريقة التقديم

– أوضحت إدارة المركز، أنّ التقديم متاحٌ عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

– رابط التقديم – (اضغط هنا).

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البحوث البترولية الرياض كابسارك مركز الملك عبدالله للدراسات وظائف شاغرة

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