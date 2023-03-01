المشي لمدة 11 دقيقة يوميًا يحميك من خطر الموت المبكر

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11 دقيقة فقط من المشي يوميًا تقلل من خطر الموت المبكر بنسبة 23%، هذا ما كشفت دراسة لجامعة كامبريدج ببريطانيا.

وأظهرت الدراسة أن واحدًا من كل عشرة أشخاص سيعيش لفترة أطول إذا حافظوا على هذه العادة خلال حياتهم.

ومن شأن ممارسة النشاط اليومي لمدة لاتقل عن 11 دقيقة أن يحمي الشخص من خطر الإصابة بأمراض القلب أو السرطان، وفقًا للباحثين.

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75 دقيقة من التمارين الأسبوعية

اعتمد الباحثون على بيانات من 196 دراسة شملت أكثر من 30 مليون شخص، ووجدوا أن واحدًا فقط من كل ثلاثة أشخاص يمارس 150 دقيقة من التمارين الأسبوعية التي ينبغي عليهم القيام بها.

وحتى أولئك الذين قاموا بنصف الوقت من النشاط كانوا أقل عرضة للإصابة بالمرض.

إذ خفضت النشاط لمدة 75 دقيقة في الأسبوع من خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7%، ومخاطر القلب بنسبة 17% مقارنة بالأشخاص غير النشطين.

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تعزيز الدورة الدموية للقلب والدماغ وتقليل السكر

وتعمل التمارين على تحسين الصحة عن طريق تعزيز الدورة الدموية للقلب والدماغ، وتقليل السكر والدهون في الدم، بالإضافة إلى تقليل السمنة، وفق صحيفة “ذا صن”.

وقالت مؤلفة الدراسة، الدكتورة سورين براج: “إذا كنت شخصًا يجد فكرة 150 دقيقة من النشاط البدني في الأسبوع أمرًا شاقًا بعض الشيء، فيجب أن تكون النتائج التي توصلنا إليها أخبارًا جيدة.

القيام ببعض النشاط البدني أفضل من عدم القيام بأي نشاط”.

من جهته، قال الدكتور لياندرو جارسيا، مؤلف مشارك في الدراسة، من جامعة كوينز في بلفاست: “لا يجب أن يتضمن النشاط المعتدل ما نفكر فيه عادةً في التمارين.

على سبيل المثال، حاول المشي أو ركوب الدراجة للعمل بدلاً من استخدام السيارة، أو اللعب مع أطفالك أو أحفادك”.

“يعد القيام بالأنشطة التي تستمتع بها والتي يسهل تضمينها في روتينك الأسبوعي طريقة ممتازة لتصبح أكثر نشاطًا”، وفق قوله.