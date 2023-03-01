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بقوة 4.8 درجة.. هزة أرضية جديدة تضرب مدينة هطاي جنوبي تركيا
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بقوة 4.8 درجة.. هزة أرضية جديدة تضرب مدينة هطاي جنوبي تركيا

بقوة 4.8 درجة.. هزة أرضية جديدة تضرب مدينة هطاي جنوبي تركيا

بقوة 4.8 درجة.. هزة أرضية جديدة تضرب مدينة هطاي جنوبي تركيا
١٢:٠٥:٥٤ م، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن معهد الزلازل التركي، أنه سجل منذ قليل هزة أرضية بقوة 4.8 درجة على مقياس ريختر، ضرب مدينة هطاي جنوبي البلاد.

11 ألف هزة ارتدادية

وأكد أنه تم تسجيل 11 ألفًا و20 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش فجر 6 من فبراير الماضي.

عدد قتلى زلزال تركيا يتخطى 52 ألفًا

وارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 52.348 قتيلاً، في إحصائية رسمية غير نهائية، مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة.

45 ألف قتيل في تركيا

وأوضحت إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد” أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 45 ألفًا و89 حالة، مبينة أن الزلزال أسفر عن وفاة 45 ألفًا و89 شخصًا في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية وإيلازيغ.

إجلاء نحو مليوني شخص

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة والمغادرين بإمكاناتهم الخاصة إلى ولايات أخرى بلغ مليونًا و971 ألفًا و589.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات، تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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