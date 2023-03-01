العظمى 34 والصغرى 9.. ارتفاع درجات الحرارة اليوم في معظم الأنحاء

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أعلن المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، أنه يتوقع استمرار انخفاض درجات الحرارة على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 34 درجة في مكة المكرمة، و33 درجة في شرورة وينبع، و32 درجة في جازان وجدة، و30 درجة في المدينة المنورة ونجران ووادي الدواسر، و25 درجة في الرياض، وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت الباحة 19 درجة مئوية.

درجات الحرارة الصغرى

أما درجات الحرارة الصغرى على بعض المدن، فكانت على النحو التالي: طريف والقريات وحائل 9 درجات مئوية، وسكاكا 10، وحفر الباطن ورفحاء والدهناء وأبها وتبوك 11، والمجمعة والباحة والتنهات 12 درجة مئوية.

أمطار وسيول في 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

وأشار في تقريره إلى أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، والقصيم، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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