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جوارب تمنع الشخير وتقلل من خطر القاتل الصامت
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جوارب تمنع الشخير وتقلل من خطر القاتل الصامت

جوارب تمنع الشخير وتقلل من خطر القاتل الصامت

جوارب تمنع الشخير وتقلل من خطر القاتل الصامت
١١:٤١:٣٤ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

إذا كنت تعاني من الشخير فقد يكون الحل في استخدام الجوارب التي تساعد في التغلب على تلك المشكلة وتقلل في الوقت ذاته من خطر القاتل الصامت.

وتجري حاليًا تجربة سريرية في فرنسا لتحديد ما إذا كانت الجوارب الضاغطة – الأكثر شيوعًا المستخدمة لتقليل مخاطر تجلط الأوردة العميقة (DVT) – يمكن أن تساعد الأشخاص الذين يعانون من انقطاع النفس أثناء النوم .

وعلى الرغم من كونه أحد أسباب الشخير، إلا أن توقف التنفس أثناء النوم يُطلق عليه “اسم القاتل” الصامت، نظرًا لأن المصابين به لديهم مخاطر متزايدة للإصابة بأمراض القلب والموت المفاجئ، وفقًا لما ذكره الخبراء بالمجلة الطبية البريطانية.

وقد لا يعرف الكثير من الناس أنهم مصابون بهذه الحالة، لأن أحد الأعراض الرئيسة هو الشخير بصوت عالٍ، والذي غالبًا ما يتم اكتشافه فقط إذا كنت تعيش مع شخص آخر.

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انقطاع التنفس أثناء النوم

وتحذر هيئة الخدمات الصحية ببريطانيا من خطورة الحالة، لأنها يمكن أن تمنع التنفس أثناء النوم.

وقام العلماء في فرنسا بتجنيد 24 مريضًا، سيقومون باختبار ما إذا كان ارتداء الجوارب الضاغطة أثناء النهار وخلعها في الليل سيقلل من عدد الاضطرابات التي يسببها انقطاع التنفس أثناء النوم، حسبما ذكرت صحيفة “ديلي ميل”.

في كثير من حالات انقطاع التنفس أثناء النوم، يتم علاج المرضى بقناع عليهم ارتدائه ليلاً يساعد على ضخ الهواء في الجسم – ويمنعهم من اللهاث للتنفس في منتصف الغفوة.

ويساعد في الحفاظ على مجرى الهواء مفتوحًا، لكن العديد من المرضى يجدون صعوبة في استخدامها. ويعتقد الخبراء الفرنسيون أن الجوارب الضاغطة يمكن أن تساعد المصابين بتقليل كمية السوائل التي تتراكم في أسفل الساقين أثناء النهار.

ووجدت دراسة سابقة نُشرت في عام 2011 في المجلة الأمريكية لطب الجهاز التنفسي والرعاية الحرجة، أن الجوارب الضاغطة تساعد الأشخاص المصابين بهذه الحالة.

وتم تجربتها على 12 مريضًا في فرنسا يعانون من توقف التنفس أثناء النوم مع قصور وريدي مزمن، والذي يمكن أن يحدث عندما لا تسمح الأوردة في الساقين بتدفق الدم مرة أخرى إلى القلب.

وعادةً ما تجعل الصمامات الموجودة في الأوردة الدم يتدفق نحو القلب، ولكن عندما لا تعمل بشكل صحيح، يمكن أن يتدفق الدم أيضًا إلى الوراء، مما يتسبب في تجمع الدم في الساقين.

كان لدى المشاركين انخفاض بنسبة 36 في المئة في توقف التنفس أثناء النوم لكل ساعة عندما ارتدوا الجوارب مقارنةً بالوقت الذي لم يرتدوه فيه.

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الجوارب الضاغطة

وقال الخبراء: “الجوارب الضاغطة قللت من تراكم السوائل أثناء النهار في الساقين، مما قلل بدوره من كمية السوائل التي تتدفق إلى الرقبة ليلاً”.

ووجدت دراسة صغيرة أخرى، أجريت على 22 مريضًا في الولايات المتحدة، أن ارتداء الجوارب في الليل يمكن أن يساعد أيضًا.

قال الدكتور تي دوجلاس برادلي وزملاؤه في دورية “طب النوم”، إن المرضى الذين ارتدوا هذه الجوارب في اليوم لمدة أسبوعين قالوا إن أعراض انقطاع النفس أثناء النوم لديهم انخفضت بنسبة 27 في المائة.

أعراض انقطاع التنفس أثناء النوم

-توقف التنفس.

إصدار أصوات لهاث أو شيخر أو اختناق.

الاستيقاظ كثيرًا.

الشخير بصوت عال.

خلال النهار، قد تشعر أيضًا بالتعب الشديد، وتجد صعوبة في التركيز، وتعاني من تقلبات مزاجية وصداع عند الاستيقاظ.

وقال خبراء في جامعة أوبسالا بالسويد، إن الحالة سبق أن ارتبطت بجلطات الدم وفقدان قوة الدماغ مع تقدم العمر.

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