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المعلم يكفكف دموعه.. طالب يحتفل بأستاذه الذي تماثل للشفاء بهذه الطريقة (فيديو)
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المعلم يكفكف دموعه.. طالب يحتفل بأستاذه الذي تماثل للشفاء بهذه الطريقة (فيديو)

المعلم يكفكف دموعه.. طالب يحتفل بأستاذه الذي تماثل للشفاء بهذه الطريقة (فيديو)

المعلم يكفكف دموعه.. طالب يحتفل بأستاذه الذي تماثل للشفاء بهذه الطريقة (فيديو)
١١:٢٦:٥٣ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

في مشهد مؤثر، احتفل أحد الطلاب بمعلمه الذي تماثل للشفاء بطريقة مفاجئة أدهشت الجميع.

الطالب بدر الجبرين يحتفل بمعلمه المريض

وحسب مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، تم التقاطه من إحدى مدارس المملكة، من داخل فصل دراسي حيث يجلس الطلاب وأمامهم معلمهم الذي يتحدث قائلًا: “هذا الطالب بدر الجبرين احتفل بمعلمه المريض بعد أن تماثل للشفاء”.

وأوضح الفيديو المتداول، كيف احتفل الطالب بمعلمه المريض الذي دخل الفصل وهو يتكئ على عكازين فأمر زميله معلم الفصل الطلاب بتحية معلمهم الذي كان مريضًا.

وتفاجأ المعلم المريض بالطالب الذي احتفل بشفائه بإحضار “تورتة”، وكتب عليها: “الحمد لله على السلامة الأستاذ سليمان”، “ابنك بدر الجبرين”، الأمر الذي دفع المعلم لأن يقبل رأس الطالب ويبكي متأثرًا، بسبب هذا الطالب الصغير وفعله الكبير، وسط تحية جميع الطلاب.

ومن خلال الفيديو، أخذ معلم الفصل يربت على كتف زميله المريض ويهدهد على قلبه مؤكدًا أن “هذا حقه وهو يستاهل كل خير” وأنه يسأل الله تعالى أن يشفيه شفاءً عاجلًا.

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