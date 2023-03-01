“سابك” تعلن عن وظائف شاغرة.. المسميات ورابط التقديم

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أعلنت شركة سابك السعودية (SABIC)، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عددٍ من التخصصات، للعمل في عدة مدن.

وأوضحت الشركة أن ذلك يأتي وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

1- متخصص ، التميز في الموارد البشرية:

المؤهلات والخبرات:

درجة البكالوريوس في الأعمال أو الموارد البشرية أو مجال ذي صلة (بما في ذلك التمويل والإحصاء) (يفضل الماجستير)

خبرة لا تقل عن 5 سنوات في المجالات ذات الصلة.

يجب أن يجيد اللغة الإنجليزية.

2- عالم موظفين ، MEA (أخصائي NMR):

المؤهلات والخبرات:

المؤهلات : دكتوراه في الكيمياء / البوليمرات / علوم المواد.

الخبرة : 10-15 عامًا من الخبرة العملية في التعامل مع أدوات الرنين المغناطيسي النووي وفهم متعمق لتطبيق الرنين المغناطيسي النووي للتوصيف الهيكلي للبوليمرات والجزيئات الصغيرة في بيئة أكاديمية أو صناعية.

عن سابك:

الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك “SABIC”) شركة مساهمة عامة سعودية متعددة الصناعات، تنشط في مجال البتروكيماويات والكيماويات والمبلمرات الصناعية والأسمدة والمعادن.

تعد شركة سابك خامس أكبر شركة بتروكيميات في العالم، وأكبر شركة عامة في الشرق الأوسط والمملكة العربية السعودية كما هو مدرج في تداول. تعود ملكية 70٪ من أسهم سابك لشركة أرامكو السعودية. بالإضافة إلى المساهمين من القطاع الخاص وهم من المملكة العربية السعودية ودول أخرى من دول مجلس التعاون الخليجي الست.

طريقة التقديم:

أوضحت سابك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

متخصص الموارد البشرية – (اضغط هنا).

عالم موظفين – (اضغط هنا).

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