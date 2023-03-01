استعدادات الأسواق لاستقبال رمضان.. استفد من هذه العروض والتخفيضات

تواصل – فريق التحرير:

يأتي رمضان كل عام محملاً بالخيرات للجميع، ففي هذا الشهر متسع للرزق، ويجد فيه الكثيرون فرصة مناسبة للتجارة والبيع والشراء.

في رمضان تروج البضائع وتنشط حركة البيع في كل المجالات، وفي مجال الأغذية والمستلزمات المنزلية تحديدًا، كما تكثر الموائد والزيارات العائلية.

لذا، فإن البائع الجيد هو الذي يبحث لنفسه عن أفضل طريقة لتسويق منتجاته، وكذلك فإن المشتري الواعي هو الذي يبحث عن أفضل سعر وجودة.

في هذا التقرير، تسلط صحيفة “تواصل” الضوء على السوق السعودي عن قرب لترصد فرص المواطنين في الحصول على أفضل العروض والمنتجات والخامات بأسعار تنافسية.

هل ستتواجد السلع بوفرة؟

بحسب “الرياض”، فقد كشف عدد من التجار والمستوردين والمنتجين، عن توافر جميع السلع الأساسية الرمضانية بشكل كبير.

وأكد التجار على أن الاستعدادات المبكرة التي بدأ ملاحظتها في مختلف الهايبرماركت ومنافذ البيع مؤشر على موسم سيمتاز بالعروض السخية التي سيستفيد منها المستهلك، في ظل المنافسة الشديدة بين التجار والموردين.

المتابعة الميدانية المستمرة على الأسواق

بجانب حركة البيع والتجارة النشطة، فإن هناك عملاً وجولات مستمرة للفرق الرقابية التابعة لوزارة التجارة تستهدف التأكد من التزام المنشآت بضوابط وشروط إجراء العروض والتخفيضات التجارية.

أهداف الحملات الميدانية

1- التأكد من وفرة السلع التموينية والرمضانية والاستهلاكية من مختلف الأصناف وبأسعار متاحة للجميع.

2- متابعة أسعار السلع الرمضانية في الأسواق كافة.

3- التحقق من صحة العروض الترويجية التي تصاحب دخول الشهر الكريم.

4- اتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي مخالفة، أو مؤثرات على حركة العرض والطلب.

متجر بنده وأسواق العثيم يقدمان عروضًا حصرية

في متجر “بنده”، تم طرح العديد من السلع الغذائية بأسعار مخفضة جدًا، ليستمر العرض حتى 7 مارس الجاري، ويمكن شراء وتخزين تلك السلع والاستفادة من العروض.

كذلك، طرحت أسواق العثيم منتجات غذائية عديدة بأسعار مخفضة وقامت بوضع عروض عليها خصيصًا بمناسبة شهر رمضان المبارك.

والباحثون عن اللحوم الطازجة والمجمدة؛ فإن أسواق العثيم تقدم لهم أفضل تجربة في ذلك، وسيحصلون على عروض ممتازة وخاصة جدًا.

من أكثر المستفيدين؟

بحسب رئيس مجلس إدارة ”مجلس الجمعيات التعاونية“ بالمملكة، الدكتور عبدالله كدمان، فإن المستهلك أكبر المستفيدين من العروض نتيجة لوفرة المعروض من السلع بسب الاستقرار الكبير الذي تشهده خطوط الإمداد سواء بالنسبة للمستورد من خارج المملكة أو بالنسبة للمنتج المحلي.

كما أرجع أيضا نشاط حركة البيع والشراء خلال رمضان وبعده، إلى توسع المستوردين والمنتجين في عملهم استعدادًا لموسم رمضان ثم موسم حج هذا العام، والذي سيكون بالطاقة الاعتيادية لما قبل جائحة كورونا أي أكثر من مليوني حاج.

انخفاض الأسعار عن العام الماضي

يضيف “كدمان”: هناك انخفاض جيد في الأسعار في صالح المستهلك، ويجب عليه انتهاج السلوك الاستهلاكي الحسن بدءًا بالابتعاد عن الإسراف وشراء ما يزيد على حاجته، ثم الاستفادة من التقنية الحديثة التي تمكنه من المقارنة بين مختلف العروض والتخفيضات واختيار الأنسب.

معدل القوة الشرائية

من جهته، قال الرئيس التنفيذي عضو مجلس إدارة شركة الخليج الرائدة للصناعة، زياد بن عبدالعزيز الجويسر، إنه من المتوقع أن يكون معدل القوة الشرائية مرتفعًا خلال موسم رمضان هذا العام، في ظل وفرة مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية التي يزداد الطلب عليها في هذه الفترة من العام .

وأشار زياد الجويسر، إلى أن العديد من منتجي المواد الاستهلاكية التي يكثر الطلب عليها في موسم رمضان كسفر الطعام والكاسات والأطباق البلاستيكية، باتوا يميزون المنتجات المخصصة لموسم رمضان بأشكال وألوان ترمز لتلك المناسبة في ظل زيادة المبيعات بنسب تصل إلى 70% عما هو معتاد خلال بقية أيام العام.

أكثر المنتجات المطلوبة

ويكثر الطلب على اللحوم والدواجن خلال شهر رمضان ولا تعاني المملكة أي عجز فيها لكنها بحاجة إلى المزيد من بيض المائدة.

لذا فإنه يتم حاليًا الاستعداد لاستيراد كميات كبيرة منه حتى لا تحدث أي أزمة خلال أيام شهر رمضان، فمن المعروف أن المستهلك في المملكة يطلب بيض المائدة تحديدًا وعليه إقبال متزايد.

تنوع مصادر التوريد

وبدوره، أكد عضو لجنة الأغذية والمشروبات في دورتها السابقة بغرفة تجارة جدة، سالم عبدالله بالخشر، أن المملكة تتميز بتنوع مصادر التوريد، ودعم سلاسة سلاسل الإمداد التي تصل للأسواق إضافة إلى التوسع في الإنتاج المحلي.

وأوضح أن موسم رمضان يعد الموسم الرئيس لمختلف السلع الاستهلاكية بدءًا بالأطعمة والمشروبات والأجهزة المنزلية والكماليات والملابس وغيرها، حيث يظهر بوضوح وفرة المعروض والمخزون.

وأضاف أن هناك العديد من العروض الهائلة والتخفيضات الكبيرة التي يقدمها التجار والموردون حاليًا وطوال موسم رمضان، وهي نتيجة للمبيعات الكبيرة التي يشهدها الموسم.

ورغم كثرة ووفرة المنتجات فإن المستهلك سواء كان مواطنًا أو مقيمًا مطالبًا دائمًا بالوعي وعدم شراء أو تخزين أكثر من احتياجاته حتى يتيح الفرصة لغيره للشراء أيضًا.

5 نصائح

ويمكن تلخيص النصائح التي يجب أن يأخذ بها المستهلك فيما يلي:

1- استغلال الإنترنت والبحث عن أفضل العروض في المتاجر.

2- شراء الكميات التي يحتاج إليها وتكفيه خلال شهر رمضان.

3- التأكد من أن السلع متوفرة بالفعل وعدم التزاحم حتى لا يحدث تكدس في المتاجر.

4- مخاطبة الجهات الرقابية في حال وجود تلاعب في الأسعار.

5- نشر الوعي بثقافة الاستهلاك المحدد بين أفراد الأسرة والعائلة الواحدة