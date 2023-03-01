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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 456 مليون ريال
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تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 456 مليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 456 مليون ريال

تبرعات الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال تتجاوز 456 مليون ريال
١٠:٥٠:٣٩ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

بعد مرور ثلاثة أسابيع على إطلاقها، تجاوز حجم التبرعات الشعبية بالمملكة في حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا 456 مليون ريال.

ووصل الرقم الإجمالي للتبرعات من خلال الحملة منذ انطلاقها في 8 فبراير الماضي حتى اليوم إلى 456 مليونًا و698 ألفًا و914 ريالاً.

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عطاؤكم يخفف عنهم

بينما وصل عدد المتبرعين في حملة (عطاؤكم يخفف عنهم)، إلى مليون و979 ألفًا و166 شخصًا، بحسب رصد بيانات منصة “ساهم”، المسؤولة عن “الحملة.

وانطلقت الحملة، بتوجيه من خادم الحرمين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لتسيير جسر جوي وتنظيم حملة شعبية عبر منصة “ساهم”، لدعم تركيا وسوريا بمواجهة الزلزال الذي ضربهما.

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وفي 6 فبراير الماضي، ضرب زلزال مزدوج ولاية قهرمان مرعش (جنوبي تركيا) بقوة 7.7 درجات و7.6 درجات وطال تأثيرهما الشمال السوري ما خلف خسائر كبيرة بالأرواح والممتلكات في البلدين.

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الأمير محمد بن سلمان الحملة الشعبية لإغاثة متضرري الزلزال بسوريا وتركيا الملك سلمان بن عبدالعزيز حملة عطاؤكم يخفف عنهم منصة ساهم

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