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عدد قتلى زلزال تركيا يتخطى 52 ألفًا.. وإجلاء نحو مليوني شخص

عدد قتلى زلزال تركيا يتخطى 52 ألفًا.. وإجلاء نحو مليوني شخص

عدد قتلى زلزال تركيا يتخطى 52 ألفًا.. وإجلاء نحو مليوني شخص
١٠:١٦:٠٦ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفع عدد ضحايا زلزال تركيا وسوريا إلى 52. 348 قتيلاً، في إحصائية رسمية غير نهائية، مرشحة للزيادة خلال الفترة القادمة.

45 ألف قتيل في تركيا

أعلنت رئاسة إدارة الكوارث والطوارئ التركية “آفاد”، أن حصيلة الوفيات جراء كارثة الزلزال جنوبي البلاد بلغت 45 ألفًا و89 حالة.

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11 ألف هزة ارتدادية

ولفتت “آفاد” في بيان، الأربعاء، إلى تسجيل 11 ألفًا و20 هزة ارتدادية عقب الزلزال الذي كان مركزه ولاية قهرمان مرعش فجر 6 من فبراير الماضي.

وقالت إن الزلزال أسفر عن وفاة 45 ألفًا و89 شخصًا في ولايات قهرمان مرعش وغازي عنتاب وشانلي أورفة وديار بكر وأضنة وأدي يامان وعثمانية وهطاي وكليس وملاطية وإيلازيغ.

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إجلاء نحو مليوني شخص

وأكدت أن عدد الأشخاص الذين تم إجلاؤهم من المناطق المتضررة والمغادرين بإمكاناتهم الخاصة إلى ولايات أخرى بلغ مليونًا و971 ألفًا و589.

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7000 قتيل سوري

أعلنت الشبكة السورية لحقوق الإنسان توثيقها وفاة 7259 مواطنًا في الداخل والخارج جراء الزلازل التي ضربت شمال البلاد وجنوب تركيا مطلع الشهر.

وذكرت في تقرير الثلاثاء أن 2534 من الضحايا توفوا في مناطق خارج سيطرة النظام السوري و394 في مناطق سيطرته و4331 لاجئا في تركيا.

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مقتل 2153 طفلاً

وأشارت إلى أن “بين الضحايا 2153 طفلاً و1524 سيدة، كما أن بينهم 73 من الكوادر الطبية و5 من الكوادر الإعلامية..

إضافة إلى 62 عاملاً في المنظمات الإنسانية و4 من كوادر الدفاع المدني شمال غرب سوريا”.

وأفادت الشبكة أن تقريرها “تحديث لحصيلة الضحايا السوريين الذين ماتوا بسبب الزلزال وتأخر المساعدات الأممية والدولية استجابة للظرف الاستثنائي”.

وأوضحت أنه “في الحالات العامة لا يسجل فريق الشبكة الذين يقتلون خارج نطاق القانون ولا يسجل حالات الوفاة الطبيعة ولا بسبب الكوارث”.

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حصيلة الضحايا في ارتفاع

وأوضحت أن “ما وثقه التقرير يمثل الحد الأدنى وما زالت حصيلة الضحايا في ارتفاع”.

وخلص التقرير إلى أن “هناك حاجة ماسة لزيادة المساعدات الإنسانية لذوي الضحايا وللمشردين في مختلف المناطق..

خاصة شمال غرب سوريا الذي يعاني من اكتظاظ سكاني بسبب مئات آلاف المشردين قسريًا من انتهاكات النظام السوري”.

وفي 6 من فبراير 2023، ضرب زلزال مزدوج جنوبي تركيا وشمالي سوريا بلغت قوة الأول 7.7 درجات والثاني 7.6 درجات..

تبعتهما آلاف الهزات الارتدادية العنيفة، ما أودى بحياة عشرات الآلاف معظمهم في الجنوب التركي، إضافةً إلى دمار هائل.

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