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لمستخدمي “سناب تشات”.. تفاصيل أول برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي
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لمستخدمي “سناب تشات”.. تفاصيل أول برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي

لمستخدمي “سناب تشات”.. تفاصيل أول برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي

لمستخدمي “سناب تشات”.. تفاصيل أول برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي
١٠:٤٤:٠٤ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – وكالات:

أطلقت شركة “سناب تشات” أمس الثلاثاء، برنامج دردشة بالذكاء الاصطناعي “تشات بوت”، والذي سيتم تشغيله من خلال “تشات جي بي تي”.

ووفقاً لمدونة “سناب، يمكن لمستخدمي “سناب تشات” الوصول إلى برنامج “تشات بوت” الجديد والذي يمكنه كتابة القصائد والتخطيط لرحلات التنزه والتوصية بهدايا أعياد الميلاد، وغيرها.

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الخدمة بمقابل مادي

وأطلقت “سناب تشات” اسم “ماي إيه آي” على برنامج “تشات بوت” الجديد والمتاح فقط لمشتركي “سناب تشات بلس” في الوقت الحالي، مقابل 3.99 دولارًا أمريكيًا.

لكن الهدف النهائي هو جعل الروبوت متاحًا لجميع مستخدمي “سناب شات” البالغ عددهم 750 مليونًا شهريًا.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة “سناب، إيفان شبيجل، إن موقع التواصل الاجتماعي سيجعل برنامج الدردشة متاحًا لجميع المستخدمين في المستقبل.

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سباق على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي 

وتأتي الخطوة في الوقت الذي تتسابق فيه شركات التكنولوجيا العملاقة الأخرى مثل “مايكروسوفت” و”جوجل” و”ميتا” على تطوير نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بهم.

وعملت “سناب” على تصميم “ماي إيه آي”، بحيث يهمل التطبيق المعلومات المتحيزة أو غير الصحيحة أو الضارة أو المضللة، وفقًا لموقع “ذا فيرج”.

فيما حذرت “سناب” المستخدمين من الاعتماد على الخدمة الجديدة للحصول على مشورة من أي نوع.

وبحسب خبراء، فإنه يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين تجربة وسائل التواصل الاجتماعي من خلال تحليل سلوك وتفضيلات واهتمامات المستخدمين وتقديم محتويات وتوصيات أكثر صلة بهم، مما يجعل تجربة المستخدم أكثر جاذبية ومتعة.

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