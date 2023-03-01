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تنبيه مهم بشأن حصول الأرملة على القرض السكني
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تنبيه مهم بشأن حصول الأرملة على القرض السكني

تنبيه مهم بشأن حصول الأرملة على القرض السكني

تنبيه مهم بشأن حصول الأرملة على القرض السكني
١٠:٤٢:١٠ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أتاحت وزارة الإسكان للأرملة الحصول على القرض السكني عند استيفاء الشروط اللازمة.

وردًا على سؤال حول ما إذا كان يمكن للأرملة الحصول على قرض سكني؟، قال برنامج “سكني” في حسابه عبر موقع “تويتر”: “يمكن لأخواتنا الأرامل الاستفادة من منتجات الوزارة في حال كانوا مستوفين للشروط”.

وأضاف “يرجى استكمال إجراءات التسجيل للتحقق من حالة الاستحقاق بشكل فوري عبر زيارة الرابط التالي: ( اضغط هنا ).

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شروط التقديم على الدعم السكني للمطلقات والأرامل

-أن تكون المطلقة أو الأرملة حاصلة على الجنسية السعودية جنسية أولى.

-ألا تمتلك المطلقة أو الأرملة لأي أصول تكون قيمتها خمسة ملايين ريال.

-أن تكون الأرملة أو المُطلقة لها دخل شهري ثابت مُستقل.

-يجب أن تكون الأرملة أو المُطلقة مقيمة في المملكة بسنة واحدة على الأقل.

-يجب ألا تمتلك المطلقة أو الأرملة وحدة سكنية باسمها خلال السنة السابقة من قبل التقديم على برنامج الدعم السكني.

-ألا تكون الأرملة أو المطلقة استفادت من برنامج الدعم السكني من قبل أو الدعم الحكومي أو الدعم من القطاع الخاص.

-أن تكون المطلقة مر سنتان على الأقل من موعد الطلاق، حتى يمكنها التقديم على برنامج الدعم السكني.

-أن تكون الأرملة مر على وفاة زوجها سنتان على الأقل.

– أن تكون المطلقة بدون أطفال سعوديين الجنسية.

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