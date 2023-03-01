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بعد اعتمادها.. “موانئ” تكشف الهدف الحقيقي من “إستراتيجية قطاع الطرق”
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بعد اعتمادها.. “موانئ” تكشف الهدف الحقيقي من “إستراتيجية قطاع الطرق”

بعد اعتمادها.. “موانئ” تكشف الهدف الحقيقي من “إستراتيجية قطاع الطرق”

بعد اعتمادها.. “موانئ” تكشف الهدف الحقيقي من “إستراتيجية قطاع الطرق”
١٠:٥٧:٥٦ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قالت “الهيئة العامة للموانئ”، إن منظومة النقل والخدمات اللوجستية سجلت نجاحًا جديدًا عبر اعتماد إستراتيجية قطاع الطرق.

وأوضحت أن تلك الإستراتيجية  ستسهم بالارتقاء بشبكة الطرق الوطنية، وتعزز من ربط موانئ المملكة بالمناطق الحيوية، مما يسهم في ترسيخ مكانة المملكة كمركز لوجستي عالمي.

إستراتيجية قطاع الطرق

ومن ضمن القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء، أمس، موافقة المجلس على إستراتيجية قطاع الطرق.

 رؤية الإستراتيجية

1- تعزيز السلامة.

2-  استدامة قطاع الطرق بقيادة كفاءات وطنية.

3- الرفع من جودة شبكة الطرق وتجربة مستخدميها.

4- التشجيع على الابتكار.

محاور إستراتيجية قطاع الطرق

– الجودة.

– السلامة المرورية.

– الكثافة المرورية.

هدف إستراتيجية قطاع الطرق

1- رفع مؤشر جودة الطرق للتصنيف السادس عالميًا.

2- خفض الوفيات على الطرق لأقل من 8 حالات لكل 100 ألف نسمة.

3- تغطية شبكة الطرق بعوامل السلامة حسب تصنيف IRAP.

4- المحافظة على مستويات خدمة متقدمة للطاقة الاستيعابية لشبكة الطرق.

5- رفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الأعمال التشغيلية.

وبحلول عام 2030، ستسهم إستراتيجية قطاع الطرق بـ74 مليار ريال في الناتج المحلي، وتخلق 293 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة.

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الكلمات الدلالية:
الموانئ السعودية موانئ

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