ليست 24.. خبير طقس يكشف مفاجأة حول العدد الحقيقي لساعات اليوم

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في مفاجأة غير متوقعة، تساءل نائب رئيس جمعية الطقس والمناخ، أ د. عبد الله المسند، عن “لماذا قيل لنا إن اليوم 24 ساعة؟”.

اليوم زاد 4 دقائق لهذا السبب

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن اليوم زاد 4 دقائق لأن الأرض خلال اليوم جرت في مدارها حول الشمس قليلاً، ولهذا السبب اتجاه الشمس عن وسط الأرض تغير قليلاً مما تطلب أن تدور الأرض “+ 4 دقائق” حتى تكون الشمس في موقعها ليوم أمس بالنسبة للمشاهد، منها أصبح اليوم الشمسي 24:00 بينما اليوم النجمي 23:56، منها ندرك أن النجوم تختلف من فصل لآخر.

وحسب المعمول به في تقويم أم القرى، فإن آلية التقويم تعمد إلى تثبيت وقت دخول صلاة العشاء بعد ساعة ونصف طول السنة، على الرغم أن الوقت الشرعي أحيانًا يدخل قبل ساعة ونصف في بعض الأشهر، وأيضًا في شهر رمضان تم تثبيت وقت أذان العشاء بعد المغرب بساعتين.

اليوم ربما يكون أقل أو أكثر من 24 ساعة

وأضاف أن اليوم ربما يكون أقل أو أكثر من 24 ساعة، حيث لو تابعنا نجمة من شروقها الليلة حتى شروقها غدًا سنجد أن الفارق بينهما 23 ساعة و56 دقيقة، وهذا الوقت يمثل دورة الأرض اليومية حول محورها ويسمى باليوم أو التوقيت النجمي، وحقيقته أن الأرض تدور حول محورها بسرعة 1667 كيلو متر في الساعة وتكمل دورة كاملة في 23:56 وهذا هو طول اليوم.

الخصائص الطبيعية والنوعية المميزة للمملكة

وأشار في الوقت نفسه، إلى أن الخصائص الطبيعية والنوعية المميزة للمملكة الصحراوية، حيث تشح الأمطار وتنعدم الأنهار، وتندر الأشجار، وتسود القفار، تدفع إلى الاهتمام المتزايد بالبيئة والمتنزهات الصحراوية وبما تحتضنه من نطاقات خضراء محدودة جدًا ذات مناظر خلابة تمثل لنا متنزهات طبيعية محدودة.

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