لها تأثير سلبي على صحتك.. احذر خطورة غفوة المنبه

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إنها ليست مجرد عادة سيئة، لكن مقاطعة نوم حركة العين السريعة، والمعروف أيضًا باسم نوم الأحلام، يمكن أن يزيد من ضغط الدم. مما يعرض الشخص لخطر الإصابة بالعديد من المشكلات الصحية، مثل أمراض القلب والخرف والسكتات الدماغية.

وتوصي مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها بالولايات المتحدة، الأشخاص البالغين بالحصول على ما بين سبع إلى تسع ساعات من النوم كل ليلة.

وعندما تحدد جدولًا لوقت النوم والاستيقاظ، فإن المفتاح هو الالتزام به كل يوم، على سبيل المثال، إذا كنت ترغب في الاستيقاظ في الساعة 6 صباحًا، وتهدف إلى الحصول على ثماني ساعات من النوم، فأنت بحاجة إلى النوم بحلول الساعة 10 مساءً في الليلة السابقة.

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نصائح للنوم الجيد

ويتطلب النوم الجيد عدم تصفح رسائل البريد الإلكتروني والإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي قبل النوم بساعة واحدة.

وقال باحثون في جامعة نوتردام الأمريكية، إن تأجيل موعد الاستيقاظ عن طريق الغفوة ليس ممارسة صحية على الإطلاق لصحة الإنسان، لافتة إلى أن غفوة المنبه لا تجعل الاستيقاظ أصعب فحسب، بل تجعله سببًا لصدمة أكبر للجسم.

وتوصل الباحثون لتلك النتائج بعدما أجروا مقابلات مع 450 بالغًا يعملون في وظائف بدوام كامل للتحقق من مدة نومهم ومعدل ضربات القلب بمساعدة الأجهزة القابلة للارتداء.

وأظهرت البيانات التي جمعتها الدراسة أن أولئك الذين استخدموا غفوة المنبه عانوا من اضطرابات النوم بدرجة أكبر من أولئك الذين استيقظوا بشكل طبيعي مع أول مرة يرن فيها المنبه.

وتبين للباحثين أن أولئك القادرين على النهوض في الموعد نفسه بشكل طبيعي دون استخدام أي نوع من أجهزة التنبيه، ناموا لفترة أطول واستهلكوا كمية أقل من الكافيين في ساعات النهار.

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نصائح لكسر عادة الغفوة

وكشف الدكتور كريستوفر وينتر، رئيس شارلوتسفيل لطب الأعصاب وطب النوم، لصحيفة “نيويورك تايمز” عن أهم نصائحه لكسر عادة الغفوة.

في حين أن الصوت العالي وغير اللطيف قد يبدو أفضل طريقة لإيقاظك، إلا أن الضوضاء المزعجة يمكن أن تفعل العكس تمامًا. قال الدكتور وينتر: “في كثير من الأحيان، عندما يسمع الناس هذا الصوت المزعج، يغلقونه على الفور”.

في المقابل، قد تعمل الأصوات المهدئة بشكل أفضل، مثل نقيق الطيور أو رنين الأجراس، أو أغنية مفضلة يزداد صوتها بشكل تدريجي. أوضح وينتر: “أنها تسمح لك نوعًا ما بالاستيقاظ، وتصبح أكثر وعيًا وتفكيرًا بشأن أفعالك، ثم الاستيقاظ”.

نصيحة أخرى هي الوقوف على الفور، حتى لو كنت متعبًا، لإيقاف المنبه، وفقًا لصحيفة “إكسبريس”.

وتسبب الغفوة عادة بشعور دائم بالتعب، وذلك وفق التحليلات لأن تأجيل الاستيقاظ عدة مرات يقطع الدورات الطبيعية للنوم.

وتسمّى تلك الحالة “قصور النوم”، أي الشعور بالخدر الذي نشعر به في الصباح بعد الاستيقاظ، والذي يمكن أن يستمر طوال اليوم، مما يضر قدراتنا الإدراكية وتجعلنا نشعر بالإرهاق المزمن، لذا فإذا كنت تريد الحفاظ على صحتك فعليك الالتزام بالنهوض فورًا من أول رنة.

كيف تتخلص من عادة الغفوة؟

-تأكد من حصولك على قسط كافٍ من النوم.

-روتين النوم المستمر.

-ضع المنبه بعيدًا عنك.

-استخدم صوت المنبه المهدئ الذي يعلو تدريجيًا.

-قف بمجرد سماع صوت المنبه.