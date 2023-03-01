تحذير مهم من “الأرصاد”: أمطار غزيرة على هذه المناطق حتى الـ 9 مساءً

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نبّه المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على الرياض وعدد من مناطق المملكة.

نشاط في الرياح السطحية وتدن في مدى الرؤية

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن الحالة المطرية المتوقعة مصحوبة بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مدى الرؤية الأفقية وتساقط للبرد وجريان للسيول، على هذه المناطق:

1 – منطقة نجران، وتشمل “بدر الجنوب وثار وحبونا وخباش ونجران”.

2 – منطقة مكة المكرمة، وتشمل “الطائف والعرضيات وأضم وميسان والخرمة والمويه وتربة ورنية وجدة ورابغ”.

3 – منطقة الباحة، وتشمل “العقيق والقرى والمندق بلجرشي وبني حسن والحجرة والمخواة وفرعة غامد الزناد”.

4 – منطقة الرياض، وتشمل “الدوادمي والقويعية وعفيف الرين والحريق والخرج والدرعية والدلم والمزاحمية حريملاء وضرما.

كما تشمل حوطة بني تميم والزلفي والغاط والمجمعة وثادق ورماح وشقراء ومرات والأفلاج والسليل ووادي الدواسر”.

5 – منطقة عسير، وتشمل “أحد رفيدة والحرجة والربوعة وخميس مشيط وسراة عبيدة وظهران الجنوب والمجاردة وبارق ورجال ألمع ومحايل والنماص وبلقرن وتنومة والعرين وبيشة وتثليث وطريب والبراك والفحمة”.

6 – منطقة جازان، وتشمل على محافظات “أبوعريش وأحد المسارحة والدرب والطوال وبيش وصامطة وصبيا وضمد والحرث والدائر بني مالك والعيدابي والعارضة ، وفيفا وهروب وجزر فرسان ومركز الفطيحة”.

الحالة المتوقعة تستمر حتى الـ 9 مساءً

وبيّن المركز أنَّ الحالة المتوقعة من الأمطار تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ٩ مساءً.

أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم توقع المركز أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول..

وتكون مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.

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