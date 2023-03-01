تحذير مهم من الخثلان عند شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية

تواصل – فريق التحرير:

قال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، الشيخ الدكتور سعد الخثلان: إن مما انتشر أخيرًا شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية.

لابد من تحقق التقابض بين البائع والمشتري

وحذر على حسابه في “تويتر”، أنه عند شراء الذهب عن طريق المتاجر الإلكترونية، لابد هنا من تحقق التقابض بين البائع والمشتري.

البيع بالوكالة

وأوضح أن هناك مخرج لا ينتبه إليه كثير من الناس، وهو أن المشتري يوكل من يقبض عنه “كمندوب التوصيل”، فيحول المشتري الثمن لحساب البائع، ويسلم البائع الذهب في الوقت نفسه لوكيل المشتري.

بيع الذهب بالذهب

يذكر أنه ورد عن النبي ﷺ أنه نهى عن بيع الذهب بالفضة إلا إذا تم قبض الذهب والفضة في مجلس العقد، ولا يجوز تأجيل شيء من الثمن، ولا يجوز أيضًا تأخير استلام الذهب.

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