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هل يمكن اصطحاب الخادمة لدولة أخرى؟.. وما الشروط؟.. الجوازات تجيب
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هل يمكن اصطحاب الخادمة لدولة أخرى؟.. وما الشروط؟.. الجوازات تجيب

هل يمكن اصطحاب الخادمة لدولة أخرى؟.. وما الشروط؟.. الجوازات تجيب

هل يمكن اصطحاب الخادمة لدولة أخرى؟.. وما الشروط؟.. الجوازات تجيب
٠٧:٥٥:٥٥ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المستفيدين بشأن إمكانية اصطحاب الخادمة إلى دولة أخرى والشروط المطلوبة لذلك.

وقال المستفيد: “لدي خادمة وعندى سفر للإمارات.. ما هى شروط السفر للخادمة المنزلية لدولة الإمارات؟

وردًا على ذلك، أضاف الحساب الرسمي للجوازات: “بإمكان المقيم السفر ويلزم وجود تأشيرة سارية الصلاحية ووثيقة سفر سارية مع الالتزام بشروط دخول بلد المقصد”.

تغيير الصورة الشخصية 

في وقت سابق، تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين قال فيه: “هل ممكن تغيير الصورة الشخصية في الهوية؛ حيث إنها من 15 عامًا”.

وأضافت الجوازات عبر حسابها على “تويتر”: في حال وجود اختلاف كبير في الشكل يتطلب تغيير صورة هوية مقيم، يتم حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات لنتمكن من خدمتك، ويشترط سريان صلاحية جواز السفر.

مدة العودة 

كما تفاعلت الإدارة العامة للجوازات مع سؤال أحد المتابعين بشأن مدة العودة لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة بغرض العمل.

وقال المغرد: “تكرمًا كم مدة منع العودة لمن كسر تأشيرة الخروج والعودة بغرض العمل”.

وأضافت: “تنص التعليمات على من خرج ولم يعد يُمنع من الدخول لمدة 3 سنوات”.

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أخبار السعودية أخبار السعودية الآن الإدارة العامة للجوازات الجوازات السعودية المملكة

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