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فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الخرج والدلم والحريق بالرياض

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الخرج والدلم والحريق بالرياض

فجر اليوم.. شاهد تساقط أمطار غزيرة على الخرج والدلم والحريق بالرياض
٠٧:٤٦:٥٩ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تساقطت، فجر اليوم الأربعاء، كميات غزيرة من الأمطار المصحوبة بالبرد على محافظات الدلم والخرج والحريق في منطقة الرياض.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، كيف شهدت محافظات الخرج والدلم والحريق في الرياض هطول أمطار غزيرة ملأت الشوارع والطرقات.

أمطار على المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض

في الوقت نفسه توقع خبير الطقس، عبد العزيز الحصيني، تساقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة على المحافظات الجنوبية لمنطقة الرياض نواحي الحريق وحوطة بني تميم ووداي الدواسر والأفلاج.

أمطار وسيول في 5 مناطق

وفي تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، توقع المركز الوطني للأرصاد أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة تؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان وعسير والباحة ومكة المكرمة والرياض.

سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

وأشار في تقريره إلى أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، والقصيم، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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