تنويه مهم بشأن مصير “حساب المواطن”

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يطرح الكثير من مستفيدي “حساب المواطن”، تساؤلات حول مصيره، وما إذا كانت الدفعة 64 (دفعة مارس) ستكون الأخيرة، أم أن الأمر سيتعلق فقط بالدعم الإضافي؟

وأضافت “خدمة المستفيدين” في حسابها عبر موقع “تويتر” ردًا على تساؤل بهذا الخصوص: “البرنامج لايزال قائمًا، علمًا بأن هناك مراجعة دورية لدراسة ضوابط الدعم، وسيتم الإعلان عنها في حال كان هناك أي تغيير فور الانتهاء منها”.

وأتبعت التوضيح بتغريدة ثانية قالت فيها: “تنفيذًا للتوجيه الكريم، سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج حتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل، ولمعرفة قيمة استحقاقك يمكنك استخدام الحاسبة التقديرية عبر الرابط ⁦http://ca.gov.sa⁩”.

تنبيه مهم من “حساب المواطن” حول الدعم الخاص بالمطلقات

برنامج حساب المواطن

وحساب المواطن هو برنامج حكومي بدأ في ديسمبر 2017، ويهدف لتخفيف الأعباء عن المواطن وتقديم الدعم المادي للأسر ذات الدخل المنخفض والمتوسط، وتعويض المواطنين الذين قد تلحقهم أي مخاطر بسبب التوسعات الاقتصادية التي تقوم بها المملكة.

وصرح البرنامج في يناير بأن الدعم الإضافي المقدم من البرنامج سيستمر لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023.

وقال: “سيستمر الدعم الإضافي المقدم من البرنامج لمدة ثلاثة أشهر وحتى دفعة شهر مارس 2023، على أن يراعى في ذلك حجم الأسرة وإجمالي الدخل”.

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الدفعة 64 من حساب المواطن

ومن المقرر – بحسب ما أعلن “حساب المواطن” في ردود سابقة – أن يتم صرف الدفعة 64 بتاريخ 9 مارس، مبكرًا يومًا واحدًا عن الموعد المحدد، حيث يتم صرفه يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع.

خطوات التسجيل في حساب المواطن

1- الدخول على موقع حساب المواطن (اضغط هنا) .

2- اختيار رمز التسجيل الجديد.

3- تقديم رقم هويتك ورقم هاتفك المحمول وكلمة المرور قبل النقر على “حفظ”.

4- أدخل كلمة المرور المؤقتة في الرسالة النصية التي سيتم إرسالها إلى جوالك.

5- أدخل كلمة مرور جديدة بعد ذلك.

6- اقرأ الشروط الواردة أمامك واقبلها.

7- قم بتنزيل الأوراق والمستندات المطلوبة للتسجيل.

8- والخطوة الأخيرة هي استكمال المعلومات الضرورية.

9- انقر فوق الزر المسمى “إرسال الطلب” بعد ذلك.