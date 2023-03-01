خدمة اليوم.. 3 خطوات للتحقق من طلب تسجيل العقار

تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، اليوم، لقرائها الكرام، خطوات التحقق من طلب تسجيل العقار.

حيث أوضحت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، أنه يمكن من خلال هذه الخدمة التحقق من حالة طلب التسجيل في خدمة ضريبة القيمة المضافة لعقارات الأفراد، ومعرفة حالة خضوع العقار للضريبة، وحالة السداد باتباع عدد من الخطوات والشروط:

* الخطوات

1 – أدخل رقم الطلب المرسل على الجوال.

2 – أضف رمز التحقق المرسل على جوال البائع الرئيسي.

3 – تعرف على حالة الطلب.

* المتطلبات

1 – توفير رقم الطلب المرسل على رقم الجوال.

2 – رمز التحقق المرسل على جوال البائع الرئيسي.

* خدمة العملاء

وأشارت “خدمة العملاء” إلى أن الاستفسار عن هذه الخدمة، متاح من خلال ساعات العمل اليومية والتي تبدأ من الساعة الـ 8:00 صباحًا وتستمر حتى الساعة الـ 4:00 مساءً، وأن الاتصال يكون عن طريق هذا الرقم “00966112048998 – 19993″، وأنها تتلقى استفسارات المستخدمين، والشكاوى والاستفسارات،والتواصل مع فريق الدعم عن طريق البريد الإلكتروني.

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