إصابة عدد من الفلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال بالضفة الغربية

تواصل – واس:

أصيب عدد من الفلسطينيين أمس خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في مختلف أنحاء الضفة الغربية المحتلة.

إصابات الفلسطينيين بالاختناق

فقد أصيب عدد من الفلسطينيين بالاختناق خلال مواجهات اندلعت مع قوات الاحتلال عند مدخل مخيم العروب شمال مدينة الخليل.

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إطلاق الرصاص الحي على الفلسطينيين

وأفادت مصادر محلية بأن المواجهات اندلعت بين الفتية وقوات الاحتلال المتمركزة بالقرب من البرج العسكري المقام عند مدخل المخيم، أطلق خلالها جنود الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز السام المسيل للدموع صوب المواطنين ومنازلهم مما أدى إلى إصابة عدد منهم بالاختناق وعولجوا ميدانيا.

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إصابة فلسطينيين اثنين

وأصيب فلسطينيان بهجوم للمستوطنين ببلدة حوارة جنوب نابلس. وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين اعتدوا على عدد من المواطنين بغاز الفلفل مما أدى لإصابة مواطن وزوجته نقلا إثرها إلى المركز الطبي في البلدة، وأضافت المصادر أن المستوطنين هاجموا مركبات المواطنين على شارع حوارة الرئيس بالحجارة.

اعتقال شابين في أريحا

في غضون ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة شارع جبل جرزيم جنوب نابلس.

وأفادت مصادر أمنية بأن قوات الاحتلال اعتلت سطح إحدى البنايات قيد الإنشاء في منطقة جبل جرزيم، وأطلقت القنابل المضيئة في المكان.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابين من قرية مرج غزال شمال أريحا بالضفة الغربية.

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إغلاق مداخل مدينة أريحا

وتواصل سلطات الاحتلال إغلاق مداخل مدينة أريحا كافة بالإضافة إلى إغلاقها طرقا ترابية عند مزارع نخيل فلسطين شمال المدينة، وجنوب مخيم عقبة جبر منذ مساء الاثنين.

وكانت عدة آليات عسكرية إسرائيلية قد توغلت في وقت سابق لمسافة محدودة داخل أراضي الفلسطينيين الزراعية شرقي جباليا.