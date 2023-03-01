لهذه الفئات.. خدمة “وصفتي” مجانية ومستمرة

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كشف مصدر أن خدمة “وصفتي”، التي تختص بتوفير الأدوية بشكل مجاني ما زالت مستمرة في جميع مدن ومحافظات المملكة لبعض الفئات المعينة.

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“وصفتي” متوفرة لهذه الفئات

وأضاف المصدر أنه سيتم إغلاق الخدمة في بعض المحافظات النائية التي تكون الصيدليات بعيدة عنها، على أن يتم صرف الأدوية في النائية عن طريق المراكز الصحية.

مؤكدًا أن توصيل العلاج عبر برنامج وصفتي حالياً مقتصر على من تجاوزت أعمارهم 65 عاماً وذوي الاحتياجات الخاصة، وفقًا لـ”عكاظ”.

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خدمة وصفتي

وخدمة وصفتي هي إحدى خدمات الشركة الوطنية للشراء الموحد للأدوية والأجهزة والمستلزمات الطبية “نوبكو” بإشراف من وزارة الصحة.

وتم إطلاق الخدمة لتسهم في تحقيق تطلعات رؤية 2030، في تحسين جودة الخدمات الصحية.

وكذلك لتسهيل الحصول عليها عبر ربط المستشفيات ومراكز الرعاية الصحية الأولية بالصيدليات المجتمعية ليكون الدواء متوفراً في كل مكان وفي أي وقت مجاناً.

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52 مليون مستفيد

وبلغ عدد المستفيدين من خدمة وصفتي منذ انطلاقها مع جائحة كورونا حتى الآن 52 مليوناً، في ما يخص الوصفات الطبية.

وتغطي الخدمة 2142 مركز رعاية أولية، و234 مستشفى، و3628 صيدلية.

طووصل عدد تغطيتها للمدن والمحافظات 172 مدينة ومحافظة.

وتم إطلاق مبادرة التوصيل المنزلي خلال فترة منع التجول في مدن المملكة خلال جائحة كورونا لتوفير الدواء للمستفيدين في منازلهم.

خصوصاً المرضى من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة والأشخاص ذوي الإعاقة.