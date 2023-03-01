عاجل.. “الأرصاد” يتوقع تساقط الأمطار وجريان السيول على مكة والرياض و3 مناطق

تواصل – واس:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ماتزال مهيأة لهطول أمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة.

أمطار وسيول في 5 مناطق

وأضاف “الأرصاد” أن الأمطار ستؤدي إلى جريان السيول مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار، تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، والرياض.

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سحب رعدية ممطرة ورياح نشطة

وأشار في تقريره إلى أن الفرصة تتهيأ لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مسبوقة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من منطقتي المدينة المنورة، والقصيم، كذلك على أجزاء من المنطقة الشرقية.

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البحر الأحمر

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شرقية إلى جنوبية شرقية، تتحول تدريجيًا غربية إلى شمالية غربية بسرعة 15-33 كم / ساعة على الجزء الشمالي.

وشمالية إلى شمالية غربية بسرعة 15-35 كم / ساعة تصل إلى أكثر من 40 كم/ساعة.

مع تكوّن السحب الرعدية على الجزء الأوسط والجنوبي.

وتابع أن الرياح تكون جنوبية شرقية إلى جنوبية غربية بسرعة 20-45 كم/ ساعة باتجاه مضيق باب المندب.

فيما أكد أن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر تصل إلى مترين باتجاه مضيق باب المندب، وحالة البحر خفيف الموج ومائج باتجاه مضيق باب المندب.

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الخليج العربي

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 15-30 كم/ساعة على الجزء الشمالي.

وقال إنها تكون شمالية إلى شمالية شرقية على الجزء الجنوبي بسرعة 15-30كم/ساعة.

وأكد أن ارتفاع الموج من نصف المتر إلى المتر، وحالة البحر خفيف الموج.