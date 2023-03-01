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آخرها بوروندي.. “الموارد”: مستمرون في حوكمة أسعار استقدام العمالة المنزلية
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آخرها بوروندي.. “الموارد”: مستمرون في حوكمة أسعار استقدام العمالة المنزلية

آخرها بوروندي.. “الموارد”: مستمرون في حوكمة أسعار استقدام العمالة المنزلية

آخرها بوروندي.. “الموارد”: مستمرون في حوكمة أسعار استقدام العمالة المنزلية
٠٥:٥٣:٣٣ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أكدت وزارة الموارد البشرية استمرارها بالتنوع في ما يخص الاستقدام من دول عدة، آخرها جمهورية بوروندي، لتصبح الدولة السابعة في الحد الأعلى لاستقدام العمالة المنزلية.

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حوكمة أسعار سوق الاستقدام

وأشارت إلى أنها عكفت على دراسة كافة جوانب تكاليف الاستقدام بشكل دقيق لكل دولة، لتخلص إلى تنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام.

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الحد الأعلى للعاملة من بوروندي

وأضافت الموارد، أن خيار الاستقدام من جمهورية بوروندي، جاء استناداً إلى قرارها السابق بإلزام جميع المنشآت التي تقدم خدمة التوسط في استقدام العمالة المنزلية بعدم تجاوز السقف الأعلى للتكاليف المحددة.

علماً بأن الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من بوروندي بلغ 7.500 ريال، دون أن يشمل السعر قيمة الضريبة المضافة.

ويُعد القرار استمراراً لعمل الوزارة بتنظيم الإجراءات وحوكمة الأسعار في سوق الاستقدام وضبطها ومتابعة تنفيذها بما يضمن جودة الخدمات المقدمة.

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السقف الأعلى للاستقدام

وألزمت الوزارة في سبتمبر الماضي الشركات والمكاتب المرخصة بالسقف الأعلى لعدد من الجنسيات، ليبلغ الحد الأعلى لاستقدام العاملة المنزلية من:

أوغندا 9,500 ريال.

تايلند 10,000 ريال.

كينيا 10,870 ريالاً.

بنغلاديش 13,000 ريال.

الفلبين 17,288 ريالاً.

سيرلانكا 15,000 ريال.

دون أن يشمل السعر ضريبة القيمة المضافة.

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العقوبات لمن يتجاوز سقف الأسعار

كما يأتي القرار في إطار سعي الوزارة إلى تطوير كافة الخدمات، وتحسين بيئة سوق العمل وتعزيز جاذبيته، وجعله مواكباً لأسواق العمل العالمية.

كما تحرص الوزارة على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية، وبما يتناسب معها.

وأكدت لجميع المتعاملين على ضرورة التقيد بعدم تجاوز سقف الأسعار المعلن عنه لتجنب العقوبات المنصوص عليها عند مخالفة لائحة نشاط قواعد الاستقدام وتقديم الخدمات العمالية، إذ ستتابع تنفيذ ذلك عبر منصة “مساند”.

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