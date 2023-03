عاجل.. 26 قتيلاً و85 جريحًا في حادث اصطدام قطارين بـ اليونان (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

سقط 26 قتيلاً، و85 جريحًا، ليل الثلاثاء – الأربعاء، في حادث اصطدام وقع بين قطارين في مدينة لاريسا في وسط اليونان، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الرسمية “آنا” عن فرق الإسعاف.

وقالت الوكالة إن المعلومات الأولية تشير إلى أنّ الحادث نجم عن اصطدام قطار شحن بقطار ركاب كان على متنه 350 راكبًا، مشيرة إلى أن الحادث أسفر عن خروج ثلاث عربات عن السكة.

وكان قطار الركاب في رحلة من العاصمة أثينا إلى مدينة تيسالونيكي في شمال شرق البلاد، بحسب المصدر نفسه.

من جهتها قالت قناة “إرت” التلفزيونية العامة إن الحادث أدّى إلى احتراق إحدى عربات قطار الركاب، مشيرة إلى أن ألسنة النيران حاصرت عددًا من الركاب.

وشاركت أعداد كبيرة من فرق الإسعاف والإنقاذ والتدخل السريع في عملية إنقاذ الضحايا.

وبحسب موقع “إونلاريسا” الإخباري المحلي فقد هرعت إلى مكان الحادث وحدات من الشرطة و40 عنصراً من فرق الإطفاء و30 سيارة إسعاف.

من جهتها أكدت وكالة الأنباء الرسمية أن فرق الإطفاء تمكنت من السيطرة على الحريق ليلاً.

ونقلت “آنا” عن فرق الإسعاف قولها إنه “تم العثور على العديد من الأشخاص فاقدين الوعي أو موتى”.

ونقلت صحيفة بروتوثيما المحلية عن أحد الناجين ويدعى لازوس قوله “لقد عشنا تجربة مروّعة للغاية”. وأضاف “أنا لم أصب بجروح، لكنّي ملطّخ بدماء أشخاص آخرين أصيبوا بجواري”.

BREAKING: Injuries and fatalities reported after cargo and passenger trains collide near Tempi, Greece. pic.twitter.com/GsFTc0SEmo

— UA News (@UrgentAlertNews) February 28, 2023