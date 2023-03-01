الطريق نحو التميز.. 8 طرق لتخصيص نظام ويندوز 11

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ويندوز 11 (Windows 11)‏ هو إصدار رئيس لنظام التشغيل ويندوز إن تي طورته شركة مايكروسوفت أعلن عنه بتاريخ 24 يونيو 2021، خلفًا لويندوز 10، الذي تم إصداره قبل 6 سنوات.

ويتوفر ويندوز 11 كترقية مجانية لأجهزة ويندوز 10 المتوافقة من خلال تحديثات ويندوز المعتمدة من مايكروسوفت.

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مزايا ويندوز 11

يُتيح نظام التشغيل ويندوز 11 للمستخدمين تخصيص الألوان وتخصيص (قائمة البدء) Start Menu عن طريق نقل بعض العناصر وإزالة بعضها، وإضافة أدوات جديدة إلى القائمة.

كما يُتيح تخصيص دقة الشاشة، وغيرها العديد من خيارات التخصيص التي يمكن للمستخدمين إعدادها بالطريقة المفضلة لديهم.

تخصيص قائمة البدء في ويندوز 11

افتراضيًا، تعرض (قائمة البدء) Start Menu في ويندوز 11 ثلاثة صفوف من أيقونات التطبيقات في الأعلى، والملفات التي فتحتها آخرًا في الجزء السفلي، وأيقونة زر الطاقة في الجهة اليُمنى من صورة حسابك واسمك.

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8 طرق لتخصيص نظام ويندوز 11

يمكنك تخصيص قائمة البدء عن طريق نقل بعض العناصر وإزالة بعضها، وإضافة أدوات جديدة إلى القائمة، عبر الآتي:

1 – لتغيير مكان أيقونة تطبيق في قائمة البدء، انقر فوق الأيقونة واسحبها إلى المكان الذي تريده.

2 – لإزالة أيقونة التطبيق من قائمة البدء، انقر بزر الماوس الأيمن أو اضغط لفترة طويلة فوق أيقونة التطبيق واختر (Unpin from Start)، سيؤدي القيام بذلك إلى إزالة أيقونة التطبيق من القائمة. ولن يؤدي ذلك إلى إلغاء تثبيت التطبيق.

3 – لإضافة أيقونة تطبيق إلى قائمة البدء، انقر فوق زر (جميع التطبيقات) All apps الظاهر في الزاوية اليُمنى العلوية، وانقر فوق رمز التطبيق، وحدد خيار (التثبيت في قائمة البدء) Pin to Start.

إخفاء الملفات وإزالة التطبيقات

4 – لإخفاء الملفات المستخدمة آخرًا من قائمة البدء، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

انقر فوق خيار (التخصيص) Personalization، ثم اختر (ابدأ) Start.

عطّل خيار (Show recently opened items in Start, Jump Lists, and File Explorer) من خلال الضغط على زر التبديل المجود بجواره.

5 – لإزالة التطبيقات الجديدة والمستخدمة من قسم (المُوصى به) Recommended من قائمة Start، اضغط على زري التبديل الموجودين بجانب خيار (عرض التطبيقات المضافة آخرًا) Show recently added apps و(عرض التطبيقات الأكثر استخدامًا) Show most used apps.

6 – لتغيير لون قائمة البدء في ويندوز 11، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

انتقل إلى (الإعدادات) Settings.

انقر فوق خيار (التخصيص) Personalization.

انقر فوق خيار (الألوان) Colors، وحدّد لونًا من الخيارات المتاحة تحت تبويب (Accent colors).

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تخصيص بعض الخيارات الأخرى

كما هو الحال مع قائمة البدء، يمكن أيضًا تخصيص العديد من الجوانب الأخرى في ويندوز 11، ومنها ما يلي:

7 – للتبديل إلى الوضع (الداكن) Dark أو (الفاتح) Light، افتح (الإعدادات) Settings، ثم انقر فوق (التخصيص) Personalization ثم اختر (الألوان) Colors.

من قائمة (Choose your mode) اختر إما الوضع (الداكن) Dark أو (الفاتح) Light. يمكنك أيضًا النقر فوق خيار (مخصص) Custom لاستخدام وضع واحد لنظام التشغيل وآخر للتطبيقات.

8 – لإضافة تأثيرات الشفافية إلى نوافذ التطبيقات والقوائم وأجزاء أخرى من نظام التشغيل، يمكنك اتباع الخطوات التالية:

افتح (الإعدادات) Settings.

انقر فوق (التخصيص) Personalization ثم اختر (الألوان) Colors. وشغّل الزر الظاهر بجانب خيار (تأثيرات الشفافية) Transparency effects.