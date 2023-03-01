حدد السلوك أولاً.. 6 أسباب غريبة تدفع الأطفال إلى الكذب

تواصل – فريق التحرير:

إذا كان أحد أبنائك يكذب.. فهل سألت نفسك لماذا يفعل ذلك؟ وما أهم الأسباب التي تدفعه للكذب؟ وما دور الأسرة في دفع ذلك عنه؟

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6 أسباب تدفع الأبناء للكذب

من جهتها، كشفت الدكتورة شيماء هلال، استشاري علم النفس التربوي، أنه يجب أن يعلم الآباء أسباب لجوء الطفل إلى حيلة الكذب، مشيرةً إلى أن أبرزها يتمثل في:

1 – تجنُّب العقاب.

2 – التقرُّب من الأب والأم.

3 – ضعف الشخصية.

4 – الرغبة في الانتماء إلى مجموعة من الأصدقاء.

5 – الخيال الواسع.

6 – ارتفاع مؤشر الذكاء.

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التعامل مع كذب الأطفال

وقالت، خلال لقائها في برنامج “السفيرة عزيزة” على شاشة قناة “دي إم سي”، إن طرق التعامل مع كذب الأطفال تختلف من سبب إلى آخر.

وأكدت على ضرورة معرفة “وظيفة السلوك”، وقالت هي إنها أهم ما يحدد الطريقة المثالية لتعديل السلوك الخاطئ، مؤكدةً أن الأهم من تفكير الآباء في معاقبة الطفل تحديد سبب السلوك.

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علاقة الأبناء بالآباء

وبيَّنت أن الوسيلة الوحيدة لحماية الطفل من السلوكيات الخاطئة، خاصة التي قد يتعرَّض لها من البيئة المحيطة به، أن يكون على علاقة قوية بوالده ووالدته.

ولفتت إلى أنه في هذه الحالة يكون تأثير الآباء في الأطفال أقوى من أي موثر خارجي آخر

وحذَّرت من توتر العلاقة بين الآباء والأبناء، لأنه يجعل الطفل يتأثر على الفور بأي موثر خارجي يتعرَّض له.