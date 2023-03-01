لمستخدمي هواتف آيفون.. اكتشاف ثغرتين تجعلان جهازك عرضة للاختراق

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توصل خبراء التقنية، إلى ثغرتين جديدتين في آيفون تسمحان للمتسللين بالوصول إلى صور المستخدمين ورسائلهم وملفاتهم المخزنة.

وتتيح هذه الثغرات الأمينة، لمجرمي وقراصنة الإنترنت تجاوز إجراءات الحماية الأمنية وتشغيل التعليمات البرمجية الضارة للوصول إلى صور المستخدمين ورسائلهم، وكذلك دفتر العناوين والتقويم.

تحديث أمان منتجات آيفون

ووفقا للخبراء، فقد أضافت آبل مؤخراً هذه الثغرات الأمنية الجديدة إلى صفحة تحديث أمان المنتج، وحثت المستخدمين على تنزيل آي أو إس 16.3.1 لإصلاح المشكلات.

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وأكد خبراء التقنية، أن هناك عدة طرق لحماية معلومات المستخدمين الشخصية من المتسللين المتربصين، مثل استخدام التطبيقات الموثوقة فقط في متجر التطبيقات وعدم فتح الرسائل من مستخدمين غير معروفين، إضافة إلى عدم توصيل جهاز آيفون بأجهزة غير معروفة بهدف الشحن أو لأي غرض آخر.

تحذير من الروابط المجهولة

في سياق متصل، يحذر الخبراء من النقر فوق الإعجابات أو الروابط المجهولة من مرسلين غير معروفين والحفاظ على أجهزتهم محدثة بأحدث نظام تشغيل، وفق ما أوردت صحيفة ديلي ميل البريطانية.

وحدد خبراء الخصوصية هذين الخطأين في آبل في أقل من 10 أيام منذ أن كشف عملاق التكنولوجيا عن أخطاء أخرى يعانيها نظام آي أو إس 16.

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