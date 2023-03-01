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الكشف عن مخطط جديد لمدينة الرياض.. وتوقعات بإعلانه في هذا الموعد
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الكشف عن مخطط جديد لمدينة الرياض.. وتوقعات بإعلانه في هذا الموعد

الكشف عن مخطط جديد لمدينة الرياض.. وتوقعات بإعلانه في هذا الموعد

الكشف عن مخطط جديد لمدينة الرياض.. وتوقعات بإعلانه في هذا الموعد
٠٣:٠٤:٤٠ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

قال الأمير فيصل بن عياف أمين منطقة الرياض: إن المنطقة تشهد نقلة نوعية كبيرة، ومشاريع نوعية تغير من معالمها.

وأوضح أن معالم الرياض اليوم والطموح الكبير للمدينة والظروف المتغيرة جعلت المخطط السابق لا يتعامل معها، حيث بدأ العمل على مخطط جديد للمدينة يحدد شكل النمو في السنوات المقبلة.

شبكة نقل حديثة

وكشف أن المخطط يضم شبكة نقل حديثة، وكذا التوجيهات بتطوير كافة الطرق المحورية والشريانية بنحو 400 كيلومتر سيغير منظومة النقل ويقلل من الازدحام المروري، حسب “أرقام”.

مشروع مترو الرياض

ومن ناحبة أخرى، أشار إلى أن مشروع مترو الرياض يتكون من جزأين خطوط الباصات والذي سيتم تشغيله خلال أسابيع، والمترو والذي سيتم الانتهاء منه قبل نهاية العام الجاري أو خلال 2024 على أقصى تقدير، مبينا أن المترو يعد أكبر مشروع بنية تحتية يتم تنفيذه على مرحلة واحدة في مدينة قائمة.

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الازدحام المروري

وتوقع أن يسهم المشروع في حل مشكلة الازدحام المروري، إذ إن إتاحة خيار يمكنه توفير نصف الوقت المستغرق في الرحلة، ستجذب العديد من الأشخاص للاعتماد عليه، خاصة أن أكثر من 90% من الرحلات داخل المدينة حاليا تتم بواسطة سيارات خاصة، والنسبة المتبقية تتم عن طريق النقل التشاركي.

إعلان المرحلة الأولى

وذكر أن المخطط العام لمواقف السيارات، الذي أعلنت المرحلة الأولى منه قبل أسابيع سيساهم بشكل كبير في حل مشكلة الازدحام المروري خاصة أنه يركز على المنطقة المحورية كونها تضم عددا أكبر من التداخلات، مشيرًا إلى أن المخطط سيتم تنفيذه خلال العامين القادمين.

جودة الطرق

وأضاف أن جودة الطرق في الرياض بلغت 55%، حيث تم تصميم مشروع ينقل الرياض إلى نسبة 75% في جودة الطرق خلال الـ 3 إلى 4 سنوات القادمة، مبينا أن ولي العهد اعتمد للأمانة دعما بقيمة 4 مليارات ريال لمشروع التطوير.

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