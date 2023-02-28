ولي عهد شاه إيران: يجب إسقاط نظام الملالي.. الدولة تنهار

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حث ولي عهد إيران السابق، رضا بهلوي، أمس الثلاثاء، على أن: “الانتقال من النظام الإيراني يجب أن يتم في أسرع وقت ممكن”.

إعادة البناء السياسي

وقال بهلوي، أمام عدد من أعضاء البرلمان البلجيكي من مختلف الأحزاب، في لقاء نقلته وسائل إعلام بروكسل: كلما تم الانتقال من النظام بشكل أسرع قلّت المشاكل أكثر، وكلما أسرعت عمليات رفع العقوبات أسرعنا في استقطاب المستثمرين الأجانب والدخول في مسار إعادة بناء بلدنا وتعزيز الصناعات”.

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خطوات المعارضة الإيرانية

وألمح بهلوي إلى تطور خطوات الوحدة بين معارضي النظام الإيراني، وأعرب عن أمله للمشاركة في الجلسات المقبلة للبرلمان البلجيكي مع عدد أكبر من المعارضين، حسب “إيران إنترناشيونال”.

وكشف عن جهود لإعداد “الميثاق” الذي ستتم صياغته للتضامن والحرية بين معارضي النظام الإيراني، وقال إن من يشارك في إعداد هذا الميثاق موجود داخل إيران، واعتبر أن تحركاته مرتبطة بالنشطاء في الداخل الإيراني.

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نهاية نظام الملالي

ومن ميونيخ، قال بهلوي: “إن الإيرانيين متحدون ضد النظام ويتوقعون دعما منسجما من المجتمع الدولي لتطلعاتهم”،

وفي لقاء عقد على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أورد بهلوي: “السؤال الأهم الآن هو كيفية ملء الفراغ الحاصل بعد إسقاط نظام الملالي، واستطرد: “تخيلوا كيف ظهر هؤلاء الإيرانيون المتخصصون والخبراء في بلدان أخرى بدل أن يكونوا في بلدهم”.

وفي أكتوبر الماضي، أشار ولي عهد إيران السابق، إلى أن هناك تقارير عديدة تتحدث عن انتشار الإضرابات من القطاعات الثقافية والتعليمية إلى القطاعات الخدمية والتجارية، وأن كل هذا يمشي في الاتجاه الصحيح الذي سيؤدي حتمًا لهزيمة نظام الملالي.

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أسعار الغذاء

وفي المقابل، شهد الإيرانيون أوضاعا اقتصادية واجتماعية متدنية خلال الآونة الأخيرة، بعد أن فقدت العملة الإيرانية أكثر من نصف قيمتها أمام الدولار، ووصلت أسعار الأغذية لمستويات قياسية.

سعر الريال الإيراني أمام الدولار

وأفاد موقع أسعار الصرف الأجنبية بونباست دوت كوم بأن الدولار سجل 601,500 ريال في السوق الإيرانية غير الرسمية أمس الأحد بالمقارنة مع 575 ألف ريال أول أمس السبت و540 ألف ريال يوم الجمعة.

الأزمة تتفاقم

وفقد الريال الإيراني تقريباً نصف قيمته منذ بدء الاحتجاجات التي خرجت في جميع أنحاء البلاد وشكلت أجرأ تحد للسلطة في إيران منذ الثورة الإسلامية عام 1979.

ويتجه الإيرانيون، الذين يواجهون احتمال تفاقم الضائقة الاقتصادية، إلى الدولار والعملات الصعبة الأخرى أو الذهب لحفظ مدخراتهم وسط تضخم تجاوز 53% وارتفاع في الأسعار.

أسعار قياسية

تشير تقارير مصادر مختلفة من إيران إلى الزيادة الفلكية في أسعار المواد الغذائية الأساسية.

وارتفع سعر كيلو الدجاج إلى نحو 670 ألف ريال، والمعدل المعتمد من الحكومة لكل كيلو دجاج 630 ألف ريال.

وأفادت وسائل إعلام إيرانية أن سعر كل كيلوجرام من اللحوم الحمراء في سوق طهران وصل إلى أكثر من خمسة ملايين ريال وهو ما كان له تأثير كبير.

استمرار الاحتجاجات

كل هذا، بينما تستمر الاحتجاجات في شوارع طهران، وبقية مدن إيران المختلفة، فيما نقل مقطع فيديو متداول عبر “تويتر”، احتجاجات طلابية في جامعة طهران، ضد إغلاق القاعات والفصول الدراسية بحجة حلول شهر رمضان.