بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة بالأفلاج وحوطة بني تميم

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو وثقت حالة مطرية غزيرة على حوطة بني تميم والأفلاج بمنطقة الرياض.

ووثق المقطع، أجواء ماطرة بالأفلاج وحوطة بني تميم مساء اليوم، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها البلاد والعباد.

توقعات حالة الطقس

وتوقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مرتفعات نجران، جازان، عسير، الباحة، وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة والأجزاء الجنوبية من منطقة المدينة المنورة والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء من مناطق الرياض والشرقية تمتد إلى منطقة نجران وكذلك على أجزاء من منطقة مكة المكرمة، المدينة المنورة وتبوك، ولا يستبعد تكوّن الضباب في ساعات الليل والصباح الباكر على أجزاء من المنطقة الشرقية، ويطرأ انخفاض في درجات الحرارة على أجزاء من شرق ووسط المملكة.

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امطار الحلوة ب #حوطه_بني_تميم بعد عشاء اليوم الثلاثاء ٨ شعبان ١٤٤٤

عضو المجموعة أبوأسامه ال معدي pic.twitter.com/XsMFSbvces — مجموعة مناخ الجزيرة (@ClimatJazeera) February 28, 2023