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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
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مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
٠٢:٢٩:٥٦ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

تقدم صحيفة “تواصل”، لقرائها خدمة مواقيت الصلاة في جميع مناطق المملكة، ليوم الأربعاء 9 شعبان 1444 هجرية، الموافق 1 مارس 2023م.

ويؤذن لصلاة الفجر في مدينة الدمام في تمام الساعة 4:44 دقيقة، بينما يؤذن لصلاة العشاء الساعة 7:11، وبذلك تكون أول مدينة يؤذن فيها لصلاتي الفجر والعشاء، بمشيئة الله تعالى.

بينما يكون أهالي تبوك آخر من يصلون العشاء والفجر، حيث يؤذن لصلاة الفجر 5:38 صباحاً، ويؤذن لصلاة العشاء في تبوك في تمام الساعة 8:04 مساءً بمشيئة الرحمن.

وإليكم مواقيت الصلاة في أشهر مدن المملكة ليوم الثلاثاء 9 شعبان 1444هـ كالتالي:

مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء

○ موعد أذان الفجر

مكة – 5:26

المدينة – 5:26

الرياض – 4:58

○ موعد أذان الظهر

مكة – 12:34

المدينة – 12:34

الرياض – 12:06

○ موعد أذان العصر

مكة – 3:55

المدينة – 3:55

الرياض – 3:27

○ موعد أذان المغرب

مكة – 6:25

المدينة – 6:24

الرياض – 5:56

○ موعد أذان العشاء

مكة – 7:55

المدينة – 7:54

الرياض – 7:26

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الكلمات الدلالية:
أخبار السعودية الصلاة الاذان مواقيت الصلاة مواقيت الصلاة في جميع المناطق

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