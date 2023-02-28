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بعد الإصابة بكورونا.. اكتشاف طريقة لعلاج تلف الرئة
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بعد الإصابة بكورونا.. اكتشاف طريقة لعلاج تلف الرئة

بعد الإصابة بكورونا.. اكتشاف طريقة لعلاج تلف الرئة

بعد الإصابة بكورونا.. اكتشاف طريقة لعلاج تلف الرئة
٠٢:٣٧:٤٥ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

توصل باحثون من تايوان والولايات المتحدة إلى طريقة لمنع وعلاج تلف الرئة المرتبط بعدوى كورونا طويلة الأمد، بواسطة عزل مجموعة من الجينات المرتبطة برد الفعل الالتهابي المفرط.

وأوضحت دراسة حديثة، أن الباحثين من معهد العلوم الطبية الحيوية في تايوان وجامعة ستانفورد، أجروا تجارب بحثية وتم تطبيقها على نماذج حيوانية، وفق موقع “مديكال إكسبريس”.

تجارب بحثية

وأوضح فريق البحث، خلال الإعلان عن التجارب، والذي تم في كاليفورنيا، أن أكثر من 200 مصاب خضعوا لعمليات زرع الرئة بسبب الأضرار التي لحقت بها بعد عدوى كوفيد- 19، ودعا ذلك الباحثين إلى استقصاء السبب الوراثي لرد الفعل الالتهابي الكبير للمرض في مثل هذه الحالات.

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الحاجة لمزيد من الاختبارات

وقام الباحثون بزرع عضلات الرئة البشرية في فئران وعند تعريضها للعدوى حدث نفس نوع الضرر، ثم أعطوا الفئران الأجسام المضادة المصممة لمنع الجينات من عمل رد الفعل المفرط. وبعد 4 أسابيع، أظهرت الاختبارات أن العلاج أدى إلى انخفاض في الأورام الليفية، وعادت أنسجة الرئة إلى طبيعتها.

وأشار فريق البحث إلى أن هناك حاجة إلى مزيد من الاختبارات، ولكن يشير نهجهم إلى علاج محتمل لمنع وتصحيح تلف الرئة في المرضى الناتج عن كورونا.

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الكلمات الدلالية:
أمراض الرئة تلف الرئة فيروس كورونا كورونا وباء كورونا

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