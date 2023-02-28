“قل موتوا بغيظكم”.. إسلام القس “هيلاريون هيجي” يهز الأوساط الغربية

تواصل – فريق التحرير:

هزّ خبر إسلام القس الكاثوليكي الأمريكي هيلاريون هيجي، الأوساط الدينية والشعبية في أمريكا، فيما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، أنباء عن محاولات إثناءه عن قراره.

العودة إلى الإسلام

وبعد هجوم حاد استمر قرابة 20 عاما تقريبا، أعلن هيجي قراره باعتناق الإسلام، واختار لنفسه اسم “سعيد عبد اللطيف”، واصفا إسلامه بأنه: “العودة إلى الوطن”.

السوشيال ميديا تتفاعل

وحاز خبر إسلام الأخ سعيد عبد اللطيف على تفاعل واسع من رواد مواقع السوشيال ميديا، وقال متابع: “تابعت خبر إسلام القس الكاثوليكي الأمريكي هيلاريون واصفًا قراره بالعودة إلى الوطن عبر صفحته الشخصية على فيسبوك، أول أمس السبت. تعليقي: جاذبية الإسلام ذاتية، ورغم تنكر بعض السلطات وتشوه التطبيقات الشعبية إلا أن قدرة الإسلام ذاتية مؤيدة بنصر الله. والحق يعلو ولا يعلى عليه. مرحبا بك”.

في حين علق آخر قائلا: “إسلام القس والكاهن الكاثوليكي الأمريكي الشهير هيلاريون هيجي، والذي اختار لنفسه اسم “سعيد عبد اللطيف”.. الإسلام اليوم أكثر الأديان انتشاراً بحمد الله.. ففي الوقت الذي نرى فيه إقبال الصفوة من المخالفين على الإسلام نجد أن من يترك الإسلام من المتردية والنطيحة!”.

وأبدى متابع إعجابه بكلمات عبداللطيف ونقلها في تغريدة، حين قال: “كنت أتمتع بمكانة واعدة ككاهن، ولكن قناعاتي الداخلية تغيرت، في الإسلام الاستسلام ليس لرغباتك ولا لرغبات إنسان ولا للقديسين، الإسلام استسلام لله الواحد”.

اقرأ أيضا:

تفاصيل إسلام القس الأمريكي “هيلاريون هيجي”.. وماذا قال بعد النطق بالشهادة؟ (فيديو)

من هو هيلاريون هيجي؟

وهيجي من مواليد الولايات المتحدة، وُلد في ثمانينيات القرن الماضي، وهو حاليًا في العقد الرابع من عمره، وقد عمل قسيسًا لمدة 14 عامًا، وكان ينتقد الإسلام بانتظام، وتحول إلى الكاثوليكية في عام 2017.

رغبته في الإسلام وُلدت قبل 20 عامًا

وأعلن القس السابق عبر صفحته على موقع “فيس بوك”، الشهادة، وتحوله إلى الإسلام قائلاً: إن نيران الإسلام أشعلت روحه قبل عشرين عامًا”.

وأضاف: “كنت أتمتع بمكانة واعدة ككاهن وكنت محبوبًا جيدًا ومتعلمًا جيدًا، ولكن قناعاتي الداخلية تغيرت، لا يمكن للمرء ببساطة أن يكون كاهنًا وراهبًا في العلن، ومسلمًا بشكل خاص”.

وتابع: “القرآن يذكر أننا عبدنا الله وحده وخضعنا له من قبل أن نولد، والإسلام خضوع لإرادة خالق السماء هذا هو طريق المسيح، وطريق موسى، وطريق إبراهيم عليهم السلام، وهو طريق النبي محمد صلى الله عليه وسلم”.