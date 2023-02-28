الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٠١ مارس ٢٠٢٣ ميلادى
ولي عهد شاه إيران: يجب إسقاط نظام الملالي.. الدولة تنهار
بالفيديو.. حالة مطرية غزيرة بالأفلاج وحوطة بني تميم
بعد الإصابة بكورونا.. اكتشاف طريقة لعلاج تلف الرئة
مواقيت الصلاة ليوم الأربعاء.. 7 ساعات تفصل بين أذاني الفجر والظهر بمكة المكرمة
مايكروسوفت تعتمد محرك بحث جديد لأحدث نسخ “ويندوز”
“قل موتوا بغيظكم”.. إسلام القس “هيلاريون هيجي” يهز الأوساط الغربية

الرئيسية

 /

دولي

 /

احتجاجات طُلابية في جامعة طهران ضد إغلاق الفصول (فيديو)

احتجاجات طُلابية في جامعة طهران ضد إغلاق الفصول (فيديو)

احتجاجات طُلابية في جامعة طهران ضد إغلاق الفصول (فيديو)
٠٢:٠٠:٠٢ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
0

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق احتجاجات طلابية في جامعة طهران، ضد إغلاق القاعات والفصول الدراسية بحجة حلول شهر رمضان.

ووثق المقطع، مشاركة المئات من الطلاب، في مسيرة حاشدة تندد بسياسات النظام الإيراني، وتحويل الدراسة إلى الافتراضية عن بعد، للحد من موجة الغضب والاحتجاجات الطلابية.

اقرأ أيضا:

انفجار مقرات للحرس الثوري الإيراني.. وتحركات واسعة في طهران

وفي وقت سابق، صرح رضا بهلوي، ابن شاه إيران السابق بقوله : “إن الإيرانيين متحدون ضد النظام ويتوقعون دعما منسجما من المجتمع الدولي لتطلعاتهم”.

إسقاط نظام الملالي

وأكد رضا بهلوي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن “السؤال الأهم الآن هو كيفية ملء الفراغ الحاصل بعد إسقاط نظام الملالي، وأورد: “تخيلوا كيف ظهر هؤلاء الإيرانيون المتخصصون والخبراء في بلدان أخرى بدل أن يكونوا في بلدهم”، حسب “إيران إنترناشيونال”.

حل أزمة الطاقة

وأضاف نجل شاه إيران السابق: “إيران القادمة ستكون قادرة على حل أزمة الطاقة في أوروبا لكي لا تكونوا مضطرين لتحمل الشروط الروسية”.

اقرأ أيضا:

هل اقترب سقوط نظام الملالي في طهران.. ظهور مفاجيء لابن الشاه الإيراني

وتابع بهلوي أنه “كلما زادت العقوبات على الحرس الثوري حدثت انشقاقات بين أعضائه، وهذا يساعد على أن ينقلب هؤلاء على النظام”.

مصالح إيران

وشدد بهلوي على أن: “مصالح الشعب الإيراني والعالم واحدة فيما يتعلق بإيران؛ وهي أن رحيل النظام الحالي سوف يحل كثيرا من مشكلات العالم وأزماته”.

اقرأ أيضا:

انفجار مقرات للحرس الثوري الإيراني.. وتحركات واسعة في طهران

الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران جامعة طهران رمضان طهران

مواد ذات صلة

المزيد
«واشنطن بوست»: سياسة أوباما الفاشلة في سوريا جرأت الصين وروسيا

«واشنطن بوست»: سياسة أوباما الفاشلة في سوريا جرأت الصين وروسيا

٠٦:١٤ م، الأثنين، ٢١ مارس ٢٠١٦
بعد عام من ظهور «كورونا».. الصين تُعيد إغلاق مناطق جراء انتشار جديد للفيروس

بعد عام من ظهور «كورونا».. الصين تُعيد إغلاق مناطق جراء انتشار جديد للفيروس

١٠:٠٧ ص، الأحد، ١٣ ديسمبر ٢٠٢٠
بعد 40 عاما الموت لأمريكا.. إيران تمنح السجناء إجازة بمناسبة احتفاليات الميلاد

بعد 40 عاما الموت لأمريكا.. إيران تمنح السجناء إجازة بمناسبة احتفاليات الميلاد

٠٦:٢٠ م، الأحد، ٢٦ ديسمبر ٢٠٢١
جنود صهاينة يعتدون بطريقة همجية على مُسن فلسطيني في الأقصى (فيديو)

جنود صهاينة يعتدون بطريقة همجية على مُسن فلسطيني في الأقصى (فيديو)

٠١:٢٢ م، الأحد، ٢٦ أكتوبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *