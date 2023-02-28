احتجاجات طُلابية في جامعة طهران ضد إغلاق الفصول (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق احتجاجات طلابية في جامعة طهران، ضد إغلاق القاعات والفصول الدراسية بحجة حلول شهر رمضان.

ووثق المقطع، مشاركة المئات من الطلاب، في مسيرة حاشدة تندد بسياسات النظام الإيراني، وتحويل الدراسة إلى الافتراضية عن بعد، للحد من موجة الغضب والاحتجاجات الطلابية.

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وفي وقت سابق، صرح رضا بهلوي، ابن شاه إيران السابق بقوله : “إن الإيرانيين متحدون ضد النظام ويتوقعون دعما منسجما من المجتمع الدولي لتطلعاتهم”.

إسقاط نظام الملالي

وأكد رضا بهلوي، على هامش مؤتمر ميونيخ للأمن، أن “السؤال الأهم الآن هو كيفية ملء الفراغ الحاصل بعد إسقاط نظام الملالي، وأورد: “تخيلوا كيف ظهر هؤلاء الإيرانيون المتخصصون والخبراء في بلدان أخرى بدل أن يكونوا في بلدهم”، حسب “إيران إنترناشيونال”.

حل أزمة الطاقة

وأضاف نجل شاه إيران السابق: “إيران القادمة ستكون قادرة على حل أزمة الطاقة في أوروبا لكي لا تكونوا مضطرين لتحمل الشروط الروسية”.

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وتابع بهلوي أنه “كلما زادت العقوبات على الحرس الثوري حدثت انشقاقات بين أعضائه، وهذا يساعد على أن ينقلب هؤلاء على النظام”.

مصالح إيران

وشدد بهلوي على أن: “مصالح الشعب الإيراني والعالم واحدة فيما يتعلق بإيران؛ وهي أن رحيل النظام الحالي سوف يحل كثيرا من مشكلات العالم وأزماته”.

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