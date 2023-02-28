مايكروسوفت تعتمد محرك بحث جديد لأحدث نسخ “ويندوز”

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كشفت شركة مايكروسوفت، أمس الثلاثاء، عن إضافة محرك البحث “بينج”، الذي طورته في الآونة الأخيرة، إلى برنامج ويندوز، في نسخته الأحدث.

الذكاء الاصطناعي

وقالت الشركة: إن نظام تشغيل مايكروسوفت سيشمل محرك البحث الجديد بينج في مربع البحث الخاص بأجهزة الكمبيوتر المكتبية، مما يساعد نصف مليار مستخدم شهريا على الإبحار في ملفاتهم والإنترنت، وذلك بهدف جعل الذكاء الاصطناعي في متناول مئات الملايين من المستخدمين.

وأضافت مايكروسوفت أن محرك البحث نفسه لا يزال محل المعاينة، ومتاح لأكثر من مليون شخص في 169 دولة مع وجود بلدان أخرى في قائمة انتظار، حسب “sawtbeirut”.

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تحديثات ويندوز 10

وفي وقت سابق، أكدت “مايكروسوفت” أنها ستستمر في التحديثات الأمنية لنظام ويندوز 10 حتى 14 أكتوبر 2025، وهو النظام الوحيد الذي ستستمر الشركة في دعمة بجانب ويندوز 11 بالطبع حيث توقفت مايكروسوفت عن دعم أو تحديث أنظمة ويندوز 7، وويندوز 8، وويندوز 8.1 ابتداء من 10 يناير الحالي.

يذكر أن “مايكروسوفت” كانت قد كشفت عن نظام تشغيل ويندوز 10 في سبتمبر 2014 وظل النظام المفضل للكثيرين حتى تم إطلاق نظام تشغيل ويندوز 11 في عام 2021.