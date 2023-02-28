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منها مكة والرياض.. تنبيه متقدم من “الأرصاد” وتحذيرات من الأمطار على هذه المناطق
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منها مكة والرياض.. تنبيه متقدم من “الأرصاد” وتحذيرات من الأمطار على هذه المناطق

منها مكة والرياض.. تنبيه متقدم من “الأرصاد” وتحذيرات من الأمطار على هذه المناطق

منها مكة والرياض.. تنبيه متقدم من “الأرصاد” وتحذيرات من الأمطار على هذه المناطق
٠١:٣٧:٢٦ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيها متقدما، يتوقع – بمشيئة الله تعالى- هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، على أجزاء من منطقة الرياض، وخفيقة إلى متوسطة على أجزاء من مكة المكرمة.

أمطار الرياض

وتضمن تنبيه “الأرصاد” على منطقة الرياض، الحريق، والخرج، والدلم، وحوطة بني تميم، والأفلاج، والسليل، ووادي الدواسر، وتبدأ الحالة في الساعة الثالثة عصر الثلاثاء، الأول من مارس، وتستمر حتى الساعة التاسعة مساء.

وتصاحب هذه الحالة، حسب تنبيه “الأرصاد”، تأثيرات تشمل نشاط في الرياح السطحية، وسيول، وشبه انعدام في الرؤية،

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أمطار على مكة المكرمة

تنبيهاً من هطول أمطار خفيفة إلى متوسطة على منطقة مكة المكرمة تشمل تأثيراتها محافظات جدة، رابغ، خليص، الكامل، الجموم، بحرة.

وأشار المركز إلى أن الحالة المناخية التي ستبدأ – بمشيئة الله تعالى – من صباح اليوم، وتستمر حتى الساعة الثالثة مساءً، موضحة أن التأثيرات المصاحبة للحالة تشمل، نشاط في الرياح السطحية، وتدن في مدى الرؤية الأفقية على المناطق المفتوحة والطرق السريعة، وارتفاع للأمواج على الأجزاء الساحلية.

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