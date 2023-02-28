بالفيديو.. شرطة الاحتلال تقتحم بلدة العيساوية بالقدس المحتلة

تواصل – فريق التحرير:

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو وثق قيام شرطة الاحتلال الصهيوني باقتحام بلدة العيساوية بالقدس المحتلة.

وأظهر المقطع المتداول، العشرات من سيارات شرطة الاحتلال على مشارف بلدة العيساوية بالقدس المحتلة، وفقا لوكالة شهاب للأنباء.

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هدم منازل الفلسطينيين

وقبل ساعات أقدمت قوات الاحتلال، على هدم منزل يعود لعائلة الفلسطيني إيهاب الحصيني في بلدة جبل المكبر جنوب شرق القدس المحتلة.

ووفقا لوسائل الإعلام الفلسطينية، فإن قوات الاحتلال اقتحمت جبل المكبر، وشرعت بهدم منزل عائلة إيهاب الحصيني الذي يقطنه هو وزوجته وطفلاه.

وكانت طواقم بلدية الاحتلال سلمت المقدسي إيهاب الحصيني أمرا بهدم منزله في بلدة جبل المكبر في منتصف الشهر الجاري، وأمهلته 21 يوما لتنفيذ عملية الهدم، أو أن تقوم آلياتها بهدمه وتغرمه بتكاليف الهدم، إلا أنه رفض التنفيذ.

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يشار إلى أن منزل عائلة الحصيني مقام منذ عام 2017، ومنذ ذلك الوقت وبلدية الاحتلال تلاحق العائلة، وتم مخالفتها مرتين، في المرة الأولى بمبلغ 45 ألف شيكل، ومثلها في المرة الثانية، وأجبرت العائلة على دفعهما.

في السياق، هدمت جرافات الاحتلال ، أمس الثلاثاء، منزل المواطن الفلسطيني نزار محيسن في بلدة العيسوية شمال شرق القدس المحتلة.

وقالت مصادر محلية في البلدة، إن جرافات الاحتلال هدمت المنزل، كما فرضت سلطات الاحتلال عليه غرامة مقدارها 100 ألف شيكل.

وكان المواطن محيسن هدم جزءا من منزله منتصف هذا الشهر على نفقته الخاصة، ولم يتبق منه سوى حائط خارجي أكملت آليات الاحتلال هدمه هذا اليوم.

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