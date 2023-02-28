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بعد استيلاء مليشيا الحوثي على نادي ضباط الشرطة في العاصمة اليمنية صنعاء، شرع رجال المليشيا الإرهابية في عمل أعمدة إسمنتية في واجهة النادي، لتحويله إلى مشروع استثماري خاص.

محلات تجارية

وحسب إعلام محلي، شرعت المليشيا بنصب الأعمدة الخرسانية في واجهة النادي، بعد هدم السور، بغرض بناء محلات تجارية على حساب المساحة المخططة كمواقف للسيارات، الأمر الذي يخلق تشويهًا كبيرًا في مظهر النادي من الداخل والخارج.

وحسب وكالة “2 ديسمبر” اليمنية، فقد نقلت عن مصادر مطلعة، أن المشروع الجديد الذي تعتزم مليشيا الحوثي بناءه، عبارة عن محلات كوافير وفساتين أعراس، باعتبار أن غالبية محلات شارع كلية الشرطة تنحصر في هذه المبيعات.

استيلاء على المنشآت

يُذكر أن مليشيا الحوثي مستمرة في عمليات البسط على الأراضي والمنشآت في العاصمة المختطفة صنعاء، وغالبيتها مخططة كمتنفسات وحدائق، وتقوم بالبناء عليها بدعوى أنها ضمن أملاك ما تسميها الأوقاف، وفتح محال تجارية ومولات لصالح قيادات في المليشيا.

وكانت مليشيا الحوثي استولت بالقوة، العام قبل الماضي، على أرضية جامع “الفردوس” الكائن في منطقة سعوان، وبنت عليها مولًا ضخمًا لصالح أحد قيادييها، دون أدنى اعتبار لحرمة المسجد وحرمة أرضيته الموقوفة لتوسعته.

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