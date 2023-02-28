المجلس الصحي يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم
تواصل- فريق التحرير
أعلن المجلس الصحي ، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:
المسميات الوظيفية:
أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي.
محلل نظم.
التخصصات:
إدارة الجودة.
إدارة الأعمال.
التخطيط الاستراتيجي.
تقنية المعلومات.
أو ما يعادلها.
طريقة التقديم:
أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م.
للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:
رابط التقديم – (اضغط هنا).
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