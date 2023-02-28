المجلس الصحي يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم

تواصل- فريق التحرير

أعلن المجلس الصحي ، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي.

محلل نظم.

التخصصات:

إدارة الجودة.

إدارة الأعمال.

التخطيط الاستراتيجي.

تقنية المعلومات.

أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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