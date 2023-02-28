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المجلس الصحي يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم

المجلس الصحي يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم

المجلس الصحي يعلن توفر وظائف في عدة تخصصات.. رابط التقديم
١٢:٣٧:٢٢ ص، الأربعاء، ٩ شعبان ١٤٤٤ هجريا، ٠١ مارس ٢٠٢٣
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تواصل- فريق التحرير

أعلن المجلس الصحي ، عبرالموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة، في عدد من التخصصات؛ للعمل في الرياض، وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسميات الوظيفية:

أخصائي استراتيجية بالتميز المؤسسي.

محلل نظم.

التخصصات:

إدارة الجودة.

إدارة الأعمال.

التخطيط الاستراتيجي.

تقنية المعلومات.

أو ما يعادلها.

طريقة التقديم:

أوضح المجلس، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءاً من تاريخ 28 فبراير 2023م.

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي:

رابط التقديم – (اضغط هنا).

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